Бєлгородська область зазнала масованого обстрілу, — росЗМІ (фото, відео)

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, у Шебекіно було атаковано два промислові підприємства. В результаті на деяких об'єктах виникла пожежа. Також відомо про чотирьох постраждалих.

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У понеділок, 29 травня, місто Шебекіно в Бєлгородській області, яке розташоване за п'ять кілометрів від кордону з Україною, зазнало обстрілу. У російських Telegram-каналах публікують фото та відео з вибухами.

"Місто під обстрілами! Місто в диму!", — повідомляє телеграм канал "ШÖ.Шебекіно". На опублікованих відео можна побачити, що над містом піднімається густий стовп диму та звучить сирена.

Також відомо, що в Шебекіно закрито в'їзди та виїзди, і що внаслідок прильотів у місті частково зникло електропостачання.

"Передбачається, що це найсильніший обстріл за останній час! Місцеві жителі кажуть, що це найсильніший обстріл з початку воєнного вторгнення РФ. Попередньо, б'ють з РСЗВ "Град". У промзоні — пожежа", — пише видання SHOT.

Також, за інформацією з низки місцевих Telegram-каналів, місцеві жителі повідомляють про те, що обстріл Шебекіно ведеться з різних боків, прильоти по місту масовані, як з артилерії, так і з мінометів. Орієнтовно кількість прильотів становить понад 30.

Додатково зазнали обстрілів села Муром і Нова Таволжанка в Шебекінському районі Бєлгородської області Росії, повідомляють РИА.Новости.

Коментарі місцевої влади

Губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков заявив, що в Шебекіно були атаковані два промислові підприємства. Внаслідок влучення снарядів в одному з підприємств спалахнув виробничий корпус з лакофарбовими рідинами.

"Є четверо постраждалих — чоловіки, співробітники підприємства, доставлені до ЦРЛ з опіками дихальних шляхів та отруєнням чадним газом. Один у реанімації у тяжкому стані, у трьох стан середнього ступеня тяжкості. Вся необхідна медична допомога надається", — повідомив він.

У селі Козинка Грайворонського округу було потрапляння до будівлі готелю та автомийки, внаслідок чого сталася пожежа.

Також внаслідок обстрілу села Нова Таволжанка постраждалих немає, є пошкодження ліній електропередач. Без світла залишаються Нова Таволжанка, Шаміно та Архангельське.

Нагадаємо, раніше політичний аналітик Ігор Тишкевич поділився у матеріалі для Фокусу своїм баченням з прориву ударної групи у Бєлгородській області.

25 травня бійці "Русского добровольческого корпуса" опублікували відео з населеного пункту Глотово, що у Бєлгородській області.