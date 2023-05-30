Незабаром буде пауза в обстрілах: Москва страждає від сильного дефіциту ракет, — експерт

Військовий аналітик Олександр Коваленко переконаний, що серії повітряних терактів були спрямовані на знищення американських комплексів Patriot, оскільки РФ "болісно переносить" можливість України збивати "Іскандери".

Масована ракетна атака РФ на Київ є марною тратою балістичних ракет. Про це 29 травня написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Twitter.

На думку Коваленка, 29 травня українські захисники успішно змогли збити 11 балістичних ракет для ОТРК "Іскандер-М" у небі над Києвом, тому запуск балістики на столицю України не приніс Росії жодних результатів. Хоча він переконаний, що останні серії терактів РФ з повітря були спрямовані на знищення американських комплексів Patriot, здатних збивати "Іскандери".

Саме розуміння агресора, що Україна здатна знищувати балістичні ракети РФ, виявилося для Кремля болючішим, ніж великі витрати власних запасів.

"Попри всі ті засоби та тактику, які РОВ застосовують у останній місяць, ефективність від цих ударів мінімальна, при витратах, досить ємних і болючих. Особливо якщо говорити про репутаційні витрати — знищення "Кинджалів" та "Іскандерів", — зазначив він.

Коваленко зазначає, що Москва зіткнулася з сильним дефіцитом виробництва ракет, про що може говорити застосування нею "Іскандерів" замість унікальних Х-47М2 "Кинджал".

"Варто зазначити, що за місяць, з 28 квітня по 29 травня, Росія вже застосувала по Україні 190 ракет різних типів. З урахуванням їхньої тривалої паузи, з 9 березня по 28 квітня, цього запасу коштів у них залишилося максимум на 2 тижні. Потім, так чи інакше, але настане пауза накопичення", — зазначив експерт.

Нагадаємо, вранці 29 травня російські окупанти завдали удару по Києву. Для цього вони використовували дрони "Shahed" та попередньо ракети Х-101/555. За повідомленням ГВА, це була вже 15 атака на столицю з початку травня.

Того ж дня вдень росіяни завдали 16-го масованого удару по Києву за місяць. ППО України змогла знищити всі ракети. Попередньо ворог застосував озброєння балістичного типу.