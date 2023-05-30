Мобілізація в Україні: чи посилюватимуть правила призову до армії з 1 червня

За словами голови одного з ТЦК Сергія Павлова, ті громадяни, які у мирний час були визнані обмежено придатними до служби, тепер підлягають мобілізації.

З 1 червня в Україні набувають чинності суворіші правила мобілізації, які стосуються отримання повісток та призову на військову службу. Навіть ті, хто у мирний час визнано обмежено придатними до служби, підлягають мобілізації. Про це повідомив керівник територіального центру комплектування та соцпідтримки міста Буринь Сумської області Сергій Павлов, повідомляє "Суспільне".

Так в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, що означає, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та можуть бути призвані на службу. Проте з 1 червня правила мобілізації стануть ще жорсткішими, і уникнути її стане ще складніше.

Відповідно до законів № 9260 та № 9259 загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжено до 18 серпня. Крім того, до законодавства внесено зміни щодо військового обліку та оповіщення громадян.

Ведення військового обліку покладено на різні органи, включаючи територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, Службу безпеки України, підрозділи Служби зовнішньої розвідки, місцеві органи самоврядування, дипломатичні установи за кордоном. Також керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов'язані займатися обліком.

Для уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії чи виправляння до військової частини ТЦК виписують повістки. Адресати повісток повинні з'явитися у призначене місце та час. Розпорядження про видачу повісток підписуються головою ТЦК чи його уповноваженими особами.

За словами керівника ТЦК Сергія Павлова, військовослужбовці, відповідальні за певні території, можуть видавати повістки у різних громадських місцях. Усі чоловіки отримують повістки, а працівники ТЦК перевіряють, чи вони вже пройшли уточнення даних.

Хто підлягає мобілізації в Україні?

Підлягають мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо вони придатні за станом здоров'я та немає законних підстав для звільнення від призову. Незалежно від наявності досвіду військової служби, такі чоловіки можуть бути призвані на службу під час воєнного стану. Перед виправлянням в зону бойових дій чоловіки, які не служили, проходять обов'язкове навчання.

Під мобілізацію можуть потрапити такі категорії громадян:

Придатні та обмежено придатні за станом здоров'я віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби під час воєнного стану.

Придатні та обмежено придатні за станом здоров'я віком від 18 до 60 років з досвідом військової служби під час воєнного стану.

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які були зняті або виключені з військового обліку (власники "білого квитка"), але визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я рішенням військово-лікарської комісії та не чинили тяжких злочинів.

Жінки, які раніше проходили військову службу та перебувають на військовому обліку, також можуть бути мобілізовані під час воєнного стану, якщо вони придатні за станом здоров'я.

Чоловіки та жінки, які мають право на відстрочку за інвалідністю або за сімейними обставинами, можуть бути мобілізовані лише за своїм бажанням.

Мобілізовані згідно із законом служать за місцем свого проживання.

Хто може вручати повістки?

Вручення повісток здійснюється відповідно до пункту 56 Положення про підготовку та проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні ділянки здійснюється за розпорядженнями керівників районних територіальних центрів комплектування.

Повістка вручається уповноваженими особами, такими як представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності, а також представники та керівники навчальних закладів та посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування.

Повістка може бути виданий у будь-якому громадському місці, де працівники територіальних центрів комплектування миттєво перевіряють наявність уточнених даних про конкретну людину у військкоматі. Така перевірка здійснюється за даними, які будуть уточнені після 24 лютого 2022 року. Якщо виявиться, що під час цього періоду чоловік не з'явився до військкомату, йому буде видано повістку для явки до територіального центру комплектування з метою уточнення військово-облікових даних.

З 1 червня співробітники територіальних центрів комплектування зможуть видавати повістки всім чоловікам, незалежно від того, до якого військкомату вони приписані.

Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський підписав два закони у рамках спрощення процедури проходження військовослужбовцями лікарських комісій та отримання медичної документації.

Як повідомлялося 25 травня, військовослужбовці, які бажають припинити службу у Збройних силах України під час періоду мобілізації, мають підтвердити своє право, зібравши необхідний пакет документів. Усі папери мають бути прикріплені до рапорту та представлені командиру підрозділу.