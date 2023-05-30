Понад 50 повідомлень від громадян: у поліції показали наслідки нічної атаки на Київщину (фото)

Внаслідок падіння уламків дронів-камікадзе Shahed пошкоджено будинки, квартири, магазини та автівки. Наразі поліції відомо про 4 постраждалих від чергового нальоту БПЛА.

В результаті нічної атаки 30 травня ЗС РФ на Київ та Київську область зафіксовані пошкодження будинків, авто, офісних приміщень тощо. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За його словами, постраждалі громадяни вже почали писати заяви про пошкодження майна до поліції.

"Маємо вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок. На жаль, маємо 4 потерпілих від осколкових поранень. Поліція фіксує кожен злочин армії Росії, за які безумовно буде відповідальність", — написав Нєбитов.

Він також зазначив роботу української протиповітряної оборони, яка стримала ворожу повітряну атаку на українську столицю.

Повітряна атака на Київ 30 травня

У ніч проти 30 травня ЗС РФ атакували Київ дронами. Внаслідок атаки Shahed у столиці почалися пожежі. Уламки впали на житлові будинки. Так, близько 2-ї ночі в Києві оголосили повітряну тривогу. Мер Києва Віталій Кличко вже о 02:31 повідомив про вибухи у місті.

Атака російських безпілотників на Київ у ніч проти 30 травня стала вже 17-ю від початку місяця. Після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної атаки агресор застосував виключно БпЛА. Сили ППО збили понад 20 ворожих безпілотників.

У повітряних силах ЗСУ повідомили, що ніч проти 30 травня 2023 року з 23.30 до 4.30 ранку російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БпЛА із 31.