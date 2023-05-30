"Все збили": Міноборони РФ прокоментувало атаку БПЛА на Москву та Підмосков'я (фото)

У міністерстві оборони країни-агресорки стверджують, що Україна для атаки на російську столицю залучила 8 безпілотників, ще 5 БПЛА зафіксували у Підмосков'ї.

У Міноборони РФ звинуватили Київ у ранковій атаці невідомих дронів на Москву і заявили про їхнє повне знешкодження. Про це повідомляють "РИА Новости".

"Вранці київським режимом здійснено терористичну атаку безпілотними літальними апаратами по об'єктах у Москві. В атаці задіяно вісім безпілотних літальних апаратів літакового типу. Усі безпілотники противника уражені. Три з них приземлені засобами радіоелектронної боротьби, втратили керування та відхилилися від намічених цілей", — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Зазначається також, що ще 5 безпілотників перехопили у Підмосков'ї. Для цього використали зенітно-ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" у Підмосков'ї.

Нагадаємо, що росЗМІ і пабліки повідомляють про атаку безпілотників в районі Рубльовки в Москві зранку 30 травня. Невідомі БпЛА атакували дві багатоповерхівки у російській столиці, а потужні вибухи також прогриміли у Підмосков'ї.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ здійснили атаку дронами-камікадзе на Київ. Пуск безпілотників традиційно здійснювався з південного та північного напрямків, а всі "шахеди" були знищені на підльоті до столиці або в небі над Києвом.