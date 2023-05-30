Щоб довести лояльність Кремлю: Газпром відправляє співробітників на війну в Україні, — WSJ

За даними видання, великі корпорації РФ створюють свої військові формування за аналогією з ПВК "Вагнер". Статусні найманці одержують більше грошей, ніж бійці Євгена Пригожина.

Російські охоронні фірми, пов'язані з великими державними корпораціями, можуть залучати своїх співробітників до участі у конфлікті між Росією та Україною. Однією з таких компаній є Газпром. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

"Охоронні фірми, створені найбільшими державними корпораціями Росії, колишніми офіцерами та бізнесменами, направили війська на лінію фронту в Україні, щоб довести лояльність Кремлю", — йдеться у статті.

Згідно з матеріалом, в РФ організовуються деякі формування, аналогічні ПВК "Вагнер", але в них входить значно менше людей. Ці групи пропонують своїм бійцям більш високу зарплату порівняно з найманцями Євгена Пригожина. Вони працюють у приватному секторі та пов'язані з компаніями, що залежать від державних контрактів.

Повідомляється, що російський лідер Володимир Путін не прагне проводити масштабну мобілізацію та передає набір персоналу таким приватним групам. Це дозволяє Кремлю уникнути прямої участі у конфліктах та зберігати гнучкість при керуванні своїми ресурсами.

Нагадаємо, що 25 травня глава приватної військової компанії "Вагнер" та "кухар Путіна" Євген Пригожин заявив, що для перемоги Росії потрібна загальна мобілізація, і вона неминуча.

А 8 травня повідомлялося, що в Маріуполі почалася мобілізація у ЗС РФ. Громадянам почали розносити повістки та відправляти на медкомісію. Зокрема, це стосується тих, хто отримав російський паспорт.