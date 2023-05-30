Сконцентрований удар: бійці ЗСУ розповіли, як відбили атаку окупантів на Авдіївку (фото)

Аеророзвідка зафіксувала ворожий наступ, а далі командування віддало наказ відкривати вогонь з артилерії, РСЗВ "Град" та танків. Окупанти понесли втрати в техніці, а ЗСУ взяли в полон 22 ворожих солдата.

Нещодавно бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка відбили спробу російських військ захопити позиції на Авдіївському напрямку. Тоді ж було взято в полон 22 окупантів елітного підрозділу "Шторм". Про це повідомляє АрміяInform.

Виявилося, що спробу атакувати російських військ унеможливили удари з гаубиць, САУ, РСЗВ "Град" та танків. Такий сконцентрований вогонь знищив два броньовики "Тигр", БМД та ще кілька одиниць російської техніки. Зазначається, що удари завдавалися з різних відстаней та напрямків, щоб ворог не зміг виявити розташування військових.

Основне завдання артилеристів — прикривати дії піхоти, знищувати ворожу живу силу та техніку, а також бити по окупантах, які йдуть в наступ. Повідомляється, що військові зупинили ворожий наступ завдяки спільним діям аеророзвідки та батареї "Градів".

"Тоді ми зробили оркам справжню криваву лазню. Як тільки наші "пташки" побачили просування колони, в голові якої їхав танк і вів біглий вогонь по українських позиціях, відразу отримали наказ вдарити по броньованій групі. Судячи з гучності канонади, яка почалася після цього, зрозумів що схожий наказ отримали й інші артилерійські розрахунки. Вже на відео потім побачили, який потужний вал вогню зустрів цю колону. Били з усього, що є в нас в наявності, починаючи з РСЗВ і закінчуючи звичайними мінометами. За декілька хвилин БМД і "Тигри" перетворили на металобрухт. Психологічний стан ворожої піхоти, яка залишилася живою в тому пеклі, був вже явно підірваний. Вони більше думали не про атакуючі дії, а про те, як швидше скласти зброю і здатися в полон", — розповідає командир розрахунку з позивним "Фізрук".

Нагадаємо, 26 травня у ДПСУ розповіли про невдалий наступ ЗС РФ, який відбили Сили оборони.

24 травня бійці із 30-ї окремої механізованої бригади показали, як знищують бетонні опорні пункти російських військ під час наступальних дій.