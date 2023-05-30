Прорвали багаторівневу оборону і завдали іміджевий удар: аналітик оцінив атаку дронів у Москві

За словами полковника Петра Черника, те, що невідомі дрони змогли долетіти до російської столиці, говорить про те, що система ППО ЗС РФ дала збій. Масштабна атака БПЛА була попередженням Кремлю.

Невпізнані безпілотники над Москвою 30 травня завдали колосальний іміджевий удар по російській системі протиповітряної оборони. Таку думку висловив у коментарі Military Media Center заявив військовий аналітик полковник Петро Черник.

За його словами, якщо БпЛА невідомого походження проривають багаторівневу оборону і практично долітають до столиці країни, яка вважає себе наддержавою, то викликає великий сумнів якість їхнього озброєння і спроможностей.

"Тобто їхні хвалені, надмогутні, що не мають аналогів у світі С-350 "Витязь", С-400 "Тріумф" та інші не змогли перехопити безпілотники, що пройшли чималу відстань", — сказав Петро Черник.

У розвідувальній спільноті InformNapalm вважають, що дрони у Москві не мали на меті завдати якихось руйнувань, а скоріше стали попередженням Кремлю, що у разі необхідності можуть легко дістатися елітних дач на Рубльовці.

"Значне збільшення в травні російських атак по Києву та загалом по українських містах не досягає своїх цілей. Українська ППО тримає стабільно високий відсоток знищення російських засобів. Своєю чергою ранковий наліт по Москві та області показав, що російські системи ППО загалом не дуже готові до аналогічних викликів. Якщо Москва правильно прочитає цей сигнал, то знизить інтенсивність спроб ракетно-шахедного терору. Якщо ж інтенсивність буде зберігатись на тому ж рівні, або зростати, то невдовзі ці китайські дрони будуть не тільки подавати психологічні меседжі, але і нести цілком достатню руйнівну дію", — йдеться в повідомленні.

Раніше на атаку дронів у Москві відреагували в Офісі президента України. Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав це "кармічною платою за Україн" і додав, що ті, хто хоче великої війни тепер житимуть у стані небезпеки. Росії не дозволять грати в односторонню гру — безкарно руйнувати суверенну державу.

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що Україна для атаки на Москву залучила 8 безпілотників, ще 5 БПЛА зафіксували у Підмосков'ї. У МО РФ заявили, що усі безпілотники противника уражені.