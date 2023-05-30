"Кармічна плата за Україну": у Зеленського відреагували на вибухи у Москві

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, охочі великої війни тепер житимуть у стані небезпеки. Росії не дозволять грати в односторонню гру — безкарно руйнувати суверенну державу.

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Москва починає поступово занурюватись у туман великої війни. Про це сказав 30 травня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі програми Breakfast Show у YouTube.

"Хотіли ж люди, які ініціювали велику європейську війну відчути, що таке жити у стані небезпеки… Але щодо Москви, для нас це маловажна подія", — зазначив він.

Подоляк упевнений, що деякі дрони розумніші за російських військових чиновників і краще розуміють наслідки дій.

"Ви ж знаєте, ми втягуємося в еру штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну. Вони хочуть повернутися до своїх творців і поставити запитання: "Навіщо ви нас відправляєте бити по дітях в Україні, у Києві й так далі", — зауважив радник.

Інший важливий аспект, як сказав Подоляк, полягає у неможливості Росії грати в односторонню гру — безкарно руйнувати суверенну державу.

"Після 15 місяців вони зрозуміли, що 2014 року у них не буде? Жодного підписання лінії поділу. Кожен із них відповідатиме в повному обсязі", — заявив радник голови ОП.

Напруга що зростає у Росії, що відбувається у Бєлгородській та Курській областях, — це кармічна плата за все, що окупанти зробили в Україні, сказав він.

Нагадаємо, що 29 травня Подоляк заявив про необхідність створення демілітаризованої зони у Бєлгородській, Брянській, Курській та Ростовській областях РФ. Там має бути міжнародний контингент, який контролює дотримання заходів безпеки.

Фокус 30 травня писав про атаку безпілотників на Москву. Як повідомляли російські пропагандисти, у столичній квартирі на 25 поверсі пролунав вибух.

За даними росЗМІ, одним із безпілотників, який атакував Москву, був український ударний дрон UJ-22 Airborne. Апарат здатний підняти близько 20 кілограмів вибухівки.