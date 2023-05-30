Супутникові війни: США готові боротися у космосі, якщо виникне потреба, — генерал

Джессі Морхаус із Космічного командування США зазначив, що супутниковий зв'язок відіграє значну роль у військовій сфері. Тому практика атакувати супутникові угруповання противника у майбутньому стане нормальною.

Сполучені Штати готові воювати в космосі, і для цього були розроблені технології нейтралізації супутників потенційного супротивника, якими є Росія та Китай. Бригадний генерал Джессі Морхаус із Космічного командування США заявив, що агресія Росії та прагнення Китаю стати домінуючою космічною державою до середини століття не залишили США жодного вибору, окрім як підготуватися до орбітальних сутичок, пише The Guardian.

"Сполучені Штати Америки готові битися сьогодні в космосі, якщо доведеться. Якщо хтось загрожуватиме США або будь-яким нашим інтересам, включно з інтересами наших союзників і партнерів, з якими у нас укладено договори про взаємну оборонну підтримку, ми готові боротися сьогодні вночі", — заявив Морхаус.

У зв'язку із заявами військового оглядачі зазначили, що супутники відіграють значну роль у сучасному світі, і зокрема вони мають величезне значення у військовій сфері. Однак надмірна залежність від супутників означає, що вони стануть об'єктами атаки противника, і це призведе до катастрофічних наслідків.

Автори публікації нагадали, що Китай, США, Індія та Росія, провели випробування протисупутникового потенціалу, знищивши власні супутники ракетами з землі. Але такі дії, які США заборонили в односторонньому порядку 2022 року, створюють величезні хмари сміття — вони наражають на ризик інші супутники протягом десятиліть. У 2021 році, пишуть оглядачі, Росія знищила свій супутник, унаслідок чого на орбіту потрапило 1500 фрагментів.

"Коли ви створюєте хмару сміття і воно затримується на орбіті на десятиліття, це майже те ж саме, що підірвати ядерну зброю у себе на задньому дворі", — пояснив Морхаус.

Що стосується Китаю, то конструктори Піднебесної запустили супутник із роботизованою рукою, здатною захоплювати інші супутники, а також розробили спосіб розміщення вибухівки в соплах двигунів супутників противника. При цьому вибухівка може залишатися непоміченою протягом тривалого часу і під час вибуху може скластися враження, що в апарата просто зламався двигун.

У зв'язку з цим США продовжать працювати над розробкою протисупутникових технологій, оскільки це, за словами американського генерала, найкращий спосіб стримування конфлікту. Цьому також сприяє той факт, що після повномасштабного вторгнення в Україну Росія націлилася на комерційні супутники Starlink. І хоча у РФ немає такого потенціалу, щоб вивести з ладу тисячі супутників Ілона Маска, у майбутньому практика атакувати супутникові угруповання противника стане нормальною.

"Супутниковий зв'язок стає дедалі поширенішим у багатьох збройних силах, і тому протидія йому — це те, у чому зацікавлені багато країн", — підсумував Морхаус.

Раніше повідомлялося, що Китай створює кіберзброю, здатну впливати на ворожі супутники під час війни. Оглядачі Financial Times, посилаючись на секретний звіт розвідки США, повідомили, що Китай може позбавити американців переваги у космічній сфері та зробить їхніми супутниками марними.