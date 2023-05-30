РФ збирається переселяти українців з окупованих територій: навіщо Путін ухвалив новий закон

Володимир Путін підписав закон, що дозволяє проведення виборів на окупованих територіях, а також посилює там воєнний стан. Наразі українці перебувають під загрозою примусового переселення.

Учора, 29 травня, на офіційному порталі правової інформації РФ опублікували текст закону із змінами до окремих федеральних конституційних законів. Зокрема, новий закон передбачає наділення російських військовослужбовців додатковими повноваженнями: вони можуть заарештовувати людей на 30 діб у випадках, якщо ті відмовляться виконувати їх вимоги.

Також окупаційна влада тепер отримала можливість примусово переселити мешканців з території, де запроваджено воєнний стан, до районів, де такий стан не встановлен. При цьому воєнний стан президент РФ Володимир Путін раніше запровадив лише на окупованих територіях — Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, на території РФ він не діє.

Усіх незгодних з окупаційною владою тепер заарештовуватимуть на 30 діб

Сергій Мовчан, керівник Департаменту документування воєнних злочинів Української Гельсінкської спілки з прав людини, вважає, що початкова мета нового закону РФ — змусити українців співпрацювати з окупованою владою.

"[Мета цього закону] — зробити з українців "рабів системи". Коли людина розуміє, що їй загрожує за відмову від співпраці, і мова вже не просто про затримання та якісь перевірки чи відсутність можливості заробітку на окупованих територіях, а про можливе вигнання в невідомо куди, в які умови — тут почнеш серйозно замислюватися. Таким чином вони підштовхують людей до більшої співпраці і вже наступним кроком, якщо співпраці не вийде, буде переселення. Але будемо чесними, такі люди, швидше за все, для РФ стають витратним матеріалом. Тому що їхнє переселення кудись не вирішує ані демографічних, ані інших моментів для Росії. Тому я вважаю, що першочергова їхня мета — примус через страх того, що тебе вивезуть кудись у невідомість", — каже Фокусу Мовчан.

Як вважає експерт, людей із окупованих територій, як правило, вивозять у якісь непридатні для життя місця. Знаючи досвід тих, кого вивозили з Маріуполя, географія розселення українців досягає Уральських гір, наголошує він.

"Територія Сибіру взагалі безмежна, там можна розселяти неймовірну кількість людей. Але навіть ті, кого переселяють у сусідню Ростовську область, опиняються у жахливих умовах і їм доводиться самим створювати собі умови життя. Все це нагадує переселення українців у радянські часи, коли ними заселяли Сибір й Далекий Схід. Ось зараз щось схоже відбувається з тими, кого вивозять із окупованих територій", — каже правозахисник.

За словами експерта, повернутися до України люди також можуть, але це залежить від того, як саме їх вивезли.

"Якщо ми говоримо про людей з документами та із засобами для існування, то частина з них дійсно поверталася в Україну через країни Балтії та Грузію — два найпопулярніші маршрути. Але це можливо лише в тому випадку, якщо у них є гроші на купівлю квитків", – пояснює він.

Мовчан наголошує, що українці не завжди мають змогу встигнути взяти з собою документи, гроші у них можуть забирати при проходженні блокпостів, перевірок і так званих "фільтрацій".

"Знову-таки, далеко не всіх людей пропускають прикордонники, періодично РФ закриває виїзд для чоловіків-українців. Тому як здійснюватиметься це переселення і в яких умовах — незрозуміло", — каже експерт.

Російські "вибори" на окупованих територіях

Новий закон Путіна також дозволяє проведення виборів на окупованих територіях. На відміну від способів та механізмів переселення українців, про які в документі не йдеться, положення щодо виборів прописані докладно.

Ось деякі з них:

кандидатам та партіям не можна проводити агітацію з використанням сайтів, доступ до яких обмежений Роскомнаглядом;

при проведенні виборів до федеральних органів влади та президентських виборів органи місцевого самоврядування зможуть виділяти з бюджету суб'єкта РФ, місцевого бюджету кошти на підготовку та проведення виборів (включаючи виплати членам виборчих комісій), а також на інформування виборців;

кандидатам дозволяється поширювати агітаційні матеріали, виготовлені для виборчої кампанії, вартість яких не перевищує 2% величини прожиткового мінімуму в цілому по РФ на душу населення за одиницю продукції (зараз це 276 рублів, або 125 гривень на одиницю продукції; у чинному законі прописано обмеження 100 рублів);

мінімальний розмір добровільних пожертвувань на вибори від громадян та юросіб не може бути більше 3% від величини прожиткового мінімуму на душу населення в цілому по Росії;

списки виборців у разі їх складання чи уточнення можуть бути виготовлені в електронному вигляді та підписані електронними підписами голови, секретаря дільничної комісії;

при підрахунку голосів від ЗМІ можуть бути присутніми лише журналісти, які оформлені за трудовим договором, і не зможуть ті, хто працюють за цивільно-правовим договором;

член Ради Федерації — представник від суб'єкта РФ може бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень за поданням органу державної влади суб'єкта РФ, який прийняв рішення про наділення його повноваженнями сенатора (губернатор або законодавчі збори).

Військовий стан у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях запровадили якраз для проведення так званих "виборів", упевнений Мовчан. Змусити людей співпрацювати або просто позбутися їх, переселивши на російські території, щоб не заважати "красивій картинці 97% підтримки окупаційної влади", підкреслює експерт.

Раніше Фокус писав, що Путін підписав указ про визнання "іноземцями" українців без паспортів РФ в окупації. Українцям, які мешкають у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, "дозволили" проживати на своїй землі у статусі "іноземців" до 1 липня наступного року. Тих українців, які виходять на мітинги проти російської окупації, можуть "депортувати".