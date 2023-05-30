У Верховній Раді проголосували за збільшення відпусток військовим: деталі

Відпустка 30 днів та ще 10 – за сімейними обставинами. Законопроєкт ухвалений за основу та очікує на остаточне затвердження.

У вівторок, 30 травня, Верховна Рада збільшила військові відпустки до 40 днів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який є одним з авторів законопроєкту №9342.

Документ передбачає можливість відпочинку для військовослужбовців протягом 40 днів: 30 днів чергової відпустки та ще 10 днів відпустки за сімейними обставинами.

"Кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець", – йдеться у повідомленні.

Гончаренко пояснив, що законопроєкт ухвалено за основу, а це означає, що буде друге читання й остаточне його ухвалення найближчими тижнями.

Також парламентарій зазначив, що наполягав на цій нормі й тепер справедливість нарешті відновлена.

Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які спрямовані на спрощення процедури проходження військовослужбовцями лікарських комісій та отримання медичної документації.

Також Фокус писав про те, кого можуть мобілізувати з 1 червня. З початку червня мобілізаційний процес в Україні триватиме без змін, і всі чоловіки отримуватимуть повістки. Потім співробітники територіальних центрів комплектування перевірятимуть, чи вони вже пройшли етап уточнення даних.