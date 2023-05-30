Пригожин заперечує, що планує влаштувати військовий переворот у Кремлі та усунути Путіна

За словами кремлівського "кулінара", військові перевороти влаштовують армії, але ПВК "Вагнер" зовсім не армія. Якщо деякі в РФ очікують на революцію, то група найманців закликає до вибіркових коригувань російської системи.

Голова найманців із ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував твердження про те, що він може планувати військовий переворот проти російського президента Володимира Путіна та використати для цього "вагнерівців". Він пояснив, що для цього недостатньо особового складу. Про це повідомляє Newsweek.

Американські журналісти посилаються на аудіоповідомлення у Telegram-каналі Пригожина, в якому він відповів на звинувачення колишнього ватажка проросійських бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Гіркін стверджував, що Пригожин та його воєнізоване формування готуються влаштувати переворот у Росії. Керівник групи російських найманців сказав, що він дуже шанобливо ставиться до Путіна.

Днями Гіркін заявив, що словесні атаки Пригожина, адресовані військовому керівництву, вказують на розкол в елітах, і що Пригожин може скористатися цим за рахунок військової сили, яка виводиться з Бахмута.

За його словами, він не планує влаштовувати переворот, а військові перевороти влаштовують армії, але ПВК "Вагнер" — це не армія зовсім.

Якщо деякі в РФ очікують на революцію, сказав Пригожин, "Вагнер" закликає до вибіркових коригувань російської системи.

За оцінками "Інституту дослідження війни", Пригожин опосередковано натякнув на те, що російський міністр оборони Сергій Шойгу може влаштувати переворот, оскільки має доступ до російських військ спецпризначення.

Нагадаємо, що Пригожин жорстко висловився про Міноборони РФ через "прильоти" в Москві, при цьому в його заяві було достатньо обсценної лексики.

Також повідомлялося, що пропагандист РФ Володимир Соловйов закликав "розібрати" Київ, Одесу та інші українські міста, за його словами, потрібні ще "більш жорсткі удари".