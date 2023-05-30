"Просиджують ожирілі ср**и": Пригожин обматив Міноборони РФ за прильоти по Москві (відео)

Глава російської ПВК "Вагнер" заявив, що російські військові чиновники нічого не зробили для наступу в Україні. А після вибухів у Москві народ має право поставити їм запитання.

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Глава російської ПВК "Вагнер" Євген Приґожин у відповідь на атаку дронами по Москві 30 травня закликав чиновників з Міноборони РФ "відірвати ср***ки з кабінетів". Коментар розповсюдила його пресслужба 30 травня.

"Тв**ки смердючі, ви що творите? Ви тварини! Відривайте свої ср***ки з кабінетів, в які вас посадили захищати цю країну. Ви — Міністерство оборони. Ви не зробили них***ра, щоб наступати. Якого х***я ви допускаєте приліт цих безпілотників у Москву?" — питає ватажок найманців.

При цьому Пригожин нормально ставиться до прильотів безпілотників по московській Рубльовці.

"Те, що вони на Рубльовку летять до вас додому — хр***н з ним, нехай ваші будинки палають. А що людям звичайним робити, коли у їхні вікна врізаються безпілотники з вибуховою речовиною", — додав він.

Далі глава ПВК зізнається, що як громадянин Росії глибоко обурений ситуацією.

"Ці мр***ти спокійно сидять і просиджують далі свої ожирілі ср**и, намазані дорогими кремами. Я вважаю, що народ має повне право поставити їм ці питання, цим паск***м", — заявив він.

Пригожин зазначив, що багато разів попереджав про можливі атаки на Москву, але слухати його ніхто не хотів.

Нагадаємо, що один із запущених безпілотників пролітав за 10 хвилин їзди від резиденції президента РФ Володимира Путіна. За даними росЗМІ, перший дрон врізався в багатоповерхівку в Новій Москві.

Волонтери з InformNapalm з'ясували, що ці безпілотники зробили у Китаї. А у повітря їх підняли зі східної частини Московської області.