Дрони, які атакували Москву, зробили в КНР і запустили з Московської області, — InformNapalm

Російські правоохоронці поки що не можуть точно ідентифікувати безпілотники, проте вже шукають підпільників-диверсантів.

Related video

У вівторок, 30 травня, безпілотники запустили по Москві з Московської області. Про це Telegram повідомило міжнародне волонтерське товариство InformNapalm, не розкриваючи джерела.

За інформацією дослідників, дрони, які атакували Москву, виготовлені в Китаї. Вони піднялися у повітря зі східної частини Московської області та полетіли у бік російської столиці.

"Яка була мета атаки і чи причетні до неї українські спецслужби — поки що невідомо", — пише InformNapalm.

За даними російського медіа Mash, у Москві запровадили план "Тайфун", який передбачає збір особового складу, який залучається до ліквідації наслідків НС. Голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у Telegram пише, що поліцейські вийшли патрулювати вулиці Нової Москви з антидроновими рушницями, а також вибірково зупиняють автомобілі та перевіряють документи.

"Тобто шукають підпільників. Які запустили китайські дрони з російської території. Правильно, тому що нас там немає. Підпільникам — удачі та перемоги", — підкреслив він.

Засновник російського порталу MilitaryRussia військовий експерт Дмитро Корнєв в ефірі телеканалу РБК припустив, що атаку зробили БПЛА нового типу, які поки що ніхто так і не може точно ідентифікувати. Судячи з конструкції, безпілотники призначені для польоту на велику відстань, а також можуть нести кілька кілограмів вибухівки, у тому числі кумулятивні боєприпаси.

Вранці 30 травня росЗМІ повідомили про вибухи в Москві через атаку дронів. Декілька безпілотників вразили житлові будинки. Крім самої Москви, вибухи пролунали у прилеглих районах: Немчинівці, Одинцово та Барвіху.

Пізніше з'явилася інформація, що при атаці на Москву використовували нові дрони з аеродинамічною схемою "качка" та двигунами внутрішнього згоряння. Як оцінив російський експерт, вони можуть коштувати від $30 до $200 тис. кожен.