Слід від ракети: чому українці, які знімають ППО, уникають покарання — запитали адвоката

За останні пару тижнів почастішали випадки затримання українців, які знімають та викладають у мережу роботу ППО. Найсуворіше покарання, яке їм загрожує, —12 років ув'язнення.

Ще на початку повномасштабного вторгнення до Кримінального кодексу України внесли статтю, яка передбачає покарання за фото/відеофіксацію та розповсюдження інформації про військову техніку ЗСУ, її переміщення та знаходження, а також про розміщення та роботу сил протиповітряної оборони. Але недобросовісні українці продовжують порушувати закон, ризикуючи провести не один рік за ґратами.

Служба безпеки України викрила шістьох блогерів, які зняли на відео та опублікували у мережу роботу ППО під час чергового удару по Києву 16 травня. Тоді ж з'ясувалося, що у Києві працюють онлайн-камери, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. Кіберфахівцям СБУ вдалося їх заблокувати, щоб пряма трансляція не допомагала супротивникові.

У вівторок, 29 травня, правоохоронці знову затримали в Києві двох чоловіків, які знімали на відео роботу ППО.

Законом передбачено суворе покарання: якщо за поширення інформації про переміщення зброї та боєприпасів присуджують від 3 до 5 років в'язниці, то за публікацію про розташування, рух та роботу ЗСУ — від 5 до 8 років колонії, саме цю частину закону й інкримінують затриманим українцям. Закон також передбачає від 8 до 12 років тюрми у тому випадку, якщо зйомка та розповсюдження матеріалів проводилося з метою надання інформації країні-агресору або якщо ці матеріали спричинили тяжкі наслідки. Іншими словами, блогеру Інні Вороновій, яка публікувала роботу ППО в Києві та ще й підписала місце знаходження, справді може загрожувати до 12 років в'язниці.

Cкрін відео

"Якщо у правоохоронців буде бажання відкрити кримінальну справу та провести відповідне розслідування, то всі, хто знімав роботу ППО та порушив відповідний закон, понесуть покарання у вигляді ув'язнення, а ось на який термін – вже залежить від самого розслідування", — каже Фокусу адвокат Андрій Верба.

Для призначення покарання необхідно провести експертизу: чи можна ідентифікувати на місцевості ЗСУ; чи справді можна встановити, що це українські військові та їхнє переміщення; чи є слід, залишений на небі, наслідком роботи ППО і чи можна ідентифікувати напрямок. Тобто одна справа — затримати людину за знімок, на якому видно сліди ракети, та інша — довести, що це фото справді несе загрозу безпеці країни.

За словами адвоката, сучасні інформаційні технології здатні встановити не тільки хто і що знімав на камеру, але й з якою метою.

"Людина могла, нібито, просто зняти хмару диму від роботи ППО, здавалося б — ну що тут такого? Але якщо при цьому вона передавала противнику куди більше даних або поширювала інформацію, яка могла нашкодити країні, то її покарають по всій строгості закону", — впевнений Верба.

При цьому на сьогодні немає жодного опублікованого судового рішення про взяття під варту тих, хто знімає та викладає в мережу роботу ППО.

Нагадаємо, 29 травня українські політики розкритикували тих, хто ризикує життям мирних жителів, викладаючи в інтернет фото роботи ППО.

Зокрема, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що попри велику конвенційну війну, Україна не стала обмежувати свободу слова громадян і вводити цензуру. Кожен може вільно збирати та поширювати інформацію, яка не несе загрози національній безпеці. Але при цьому багато хто перевищує свої "повноваження" і починає ділитися тим, що може стати в нагоді ворогові й зіграти проти українців.

"Хайп дорожчий за життя? По всій країні – повітряна тривога та підвищений рівень небезпеки. Якими ще словами на 15 місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та інстаграм-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об'єктів атаки й т.д.", — сказав Подоляк.

Зрозуміло, що це підвищує активність та цитування, як зазначив радник голови ОП, проте це не повинно відбуватися коштом інших людей. Настав час розуміти, що можна робити, а що категорично заборонено, вважає він.

Фокус також писав про те, як армія РФ 29 травня обстрілювала Київ посеред дня. За добу росіяни двічі атакували українську столицю. Міська військова адміністрація заявляє, що сили ППО знищили всі цілі. У ЗСУ говорять про застосування супротивником балістичних ракет.