На Бєлгородщині заявили про обстріл пункту розміщення мешканців Шебекіно: є жертви

За словами губернатора Бєлгородської області, внаслідок обстрілу нібито є поранені та загиблі.

У вівторок, 20 травня, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив ЗСУ в обстрілі пункту тимчасового розміщення (ПТР) мешканців, відселених із сіл Шебекінського району. Таку заяву у відеоформаті чиновник опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні Збройні сили України обстріляли пункт тимчасового розміщення відселених мешканців сільських муніципальних утворень Шебекінського округу. Загинули та поранені люди", — сказав Гладков.

Втім, жодних доказів обстрілу та причетності до цього України російський чиновник не оприлюднив.

Він додав, що виїжджає на місце події та пообіцяв розповісти подробиці пізніше.

За кілька годин до цього губернатор повідомив про обстріл села Нова Таволжанка. За його даними, постраждалих внаслідок обстрілу немає. Пошкоджено кілька будинків та автомобіль. Також є пошкодження лінії електропередач.

Нагадаємо, 29 травня Гладков писав про масований обстріл Бєлгородської області. За його словами, у Шебекіно було атаковано два промислові підприємства. В результаті на деяких об'єктах виникла пожежа. Також повідомлялося про чотирьох постраждалих.

Цього ж дня пропагандисти на федеральному телеканалі не змогли вимовити назву Шебекіно – міста, в якому нібито тривають інтенсивні обстріли. Два "експерти" вимовили назву населеного пункту по-різному, але обидва неправильно.