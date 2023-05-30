"Гірше ворога": Вілкул відреагував на погрози "кадировця" Джамбетова захопити Кривий Ріг

Керівник Ради оборони Кривого Рогу назвав перебіжчика, який раніше воював на боці Києва, "ішаком" і запевнив, що в місті його "чекають".

Олександр Вілкул відреагував на погрози Хусейна Джамбетова — російського найманця, який публічно оголосив про те, що захопить Кривий Ріг (Дніпропетровська область). Про це голова Ради оборони міста написав у своєму телеграм-каналі у вівторок, 30 травня.

"Був на виїзді, пропустив як тут один чорт вкотре обіцяв захопити Кривий Ріг", — написав Вілкул.

Він також повідомив про те, що Джамбетов — не просто російський найманець, а ще й зрадник, оскільки свого часу воював на боці ЗСУ, а потім перейшов на бік країни-агресора.

"Він гірше за ворога — він зрадник. Давай, ішак, ми чекаємо", — підсумував Вілкул.

Олександр Вілкул, який керує Радою оборони міста, відповів на погрози "кадировця" захопити Кривий Ріг Фото: Скриншот

Що відомо про Хусейна Джамбетова, який погрожує окупувати Кривий Ріг

Хусейну Джамбетову 41 рік. З літа 2022 року він брав участь у військових діях на території України на боці ЗСУ. Чоловік був зарахований до Іноземного легіону України та отримав позивний "Бандера". Він навіть організував чеченське формування у складі ЗСУ. Отримав звання майора.

РосЗМІ свого часу писали про те, що Джамбетова оголошено у федеральний розшук РФ ще з 2003 року за статтею "Зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу". Після Другої чеченської війни чоловік виїхав до Бельгії та спробував зайнятися бізнесом — відкрити стейк-хаус.

23 лютого 2023 року медіа "Осторожно, новости" написало про те, що в Росії проти Джамбетова порушили кримінальну справу. Йому інкримінують сприяння терористичній діяльності. Крім того, ЗМІ повідомило, що ще в жовтні 2022 року проти Джамбетова порушили кримінальну справу за статтею про організацію терористичної спільноти.

Проте вже 17 травня Джамбетов зробив заяву, що вийшов із лав ЗСУ.

"Я залишив "Уряд Ічкерії" Закаєва, тому що його діяльність не веде до об'єднання чеченців", — сказав він.

Ахмед Закаєв заявив, що з листопада минулого року Джамбетов не перебував в Україні, а був у Бельгії, потім виїжджав до Туреччини, де, на думку Закаєва, і налагодив контакти з представниками Чечні. У грудні його звільнили та розжалували.

Водночас чеченський опозиційний блогер Тумсо Абдурахманов опублікував матеріал, у якому йдеться про злочини Джамбетова ще під час служби у ЗСУ. У пості було й відео, в якому сам чоловік зізнався у вбивстві українських військових.

"Я відкрив вогонь і вбив кількох з цих українських військових. Я вбив їх за те, що почув, що вони зазіхали на чеченську честь і чеченську кров. Мені кричали: Бандеро, не стріляй, це наші. Я відповів: Можливо, ваші, але не наші, і відкрив вогонь", — сказав Джамбетов.

Нагадаємо, у понеділок, 29 травня стало відомо, що Хусейн Джамбетов закликав "взяти Кривий Ріг". За словами військовослужбовця ЗС РФ Хусейна Джамбетова, в українському місті знаходяться "саме ті, хто нам потрібний". Також він порівняв за значущістю захоплення Кривого Рогу із захопленням Києва.

Також 30 травня ЗМІ писали про те, що чеченці підстрелили свого колегу-окупанта. Військовослужбовці РФ жорстоко побили свого однополчанина та прострелили йому ногу. Прокуратура намагається "зам'яти" справу, а росіян просять збирати гроші на лікування потерпілого.

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