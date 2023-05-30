"Місія нездійсненна": Маляр пояснила, для чого РФ знадобився Залужний та Сирський

За словами заступницi міністра оборони, Кремль на початку вторгнення вже відкривав кримінальні справи проти командувачів ЗСУ. Ця провокація здійснюється з кількох причин, одна з яких — психологічний тиск.

У Міністерстві оборони України відреагували на новину про те, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський були "оголошені в розшук" на території РФ. 30 травня у своєму Telegram-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що це один із способів інформаційної війни.

За її словами, у 2014-2015 роках, коли Російська Федерація вже почала виявляти агресію щодо України, у Кремлі також порушували кримінальні справи проти наших командувачів.

Вони звинувачували українську сторону у злочинах під час бойових дій. Цей прийом здійснено для виконання двох таких завдань:

нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії, а також тим самим вирівняти на формальному рівні їхні злочинні дії з нашими оборонними;

психологічний тиск та деморалізація бійців ЗСУ, які готуються до контрнаступу.

"Втім, "місія нездійсненна". Росія цією війною створила собі настільки токсичну репутацію та настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймаються як обтяжуюча обставина. По другому пункту все і без пояснень зрозуміло", — йдеться у повідомленні. .

За словами Ганни Маляр, тиснути на командувачів, які продовжують боротьбу з противником, який значно перевершує кількість бійців і озброєння — неефективно.

У Міноборони розповіли, для чого РФ оголосила у розшук Залужного та Сирського Фото: Скриншот

Нагадаємо, 30 травня у профільному міністерстві РФ заявили про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був оголошений у розшук. Стаття КК РФ, яку інкримінують головнокомандувачу, невідома.

Того ж дня, за Валерієм Залужним у розшук оголосили командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського. Як і у випадку з головнокомандувачем ЗСУ, що спричинило звинуваченню — невідомо.