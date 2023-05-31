Ракети з моря і дрони: РФ готує потужну підступну атаку по Україні, — ОК "Південь"

За словами Наталії Гуменюк, перша хвиля ракет може бути використана для виявлення засобів ППО ЗСУ, а друга – для спроби уразити їх.

У ніч на 31 травня ЗС РФ можуть ударити Україною з ракетоносіїв, які базуються в Чорному морі. Про це заявила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону у вівторок, 30 травня.

За її словами, російські військові готують комплексну атаку: обстрілюватимуть міста з ракетоносіїв у Чорному морі, а також запускатимуть ударні дрони.

Гуменюк пояснила, що ЗС РФ, швидше за все, змінили тактику.

"Цілком імовірно, що відтепер буде застосовано ракети не повітряного, а морського базування, тому що росіяни довгий час витримували паузу, не використовуючи морські ракетоносії. Тому ймовірно, що вони якимось чином підлаштовували ситуацію для майбутніх атак", — сказала вона.

Гуменюк також додала, що росіяни здійснюють обстріл хвилями для виявлення українських систем ППО.

"Перша хвиля виявляє, звідки працюють системи ППО для другої хвилі, яка потім може завдавати поразки безпосередньо по засобам протиповітряної оборони", — уточнила спікер ОК "Південь"

Нагадаємо, 29 травня українців попередили про збільшення ракетоносіїв РФ у Чорному морі. У ОК "Південь" розповіли, що росіяни вже вдруге за день збільшили кількість кораблів в акваторії Чорного моря з ракетами на борту і можуть завдати нового удару містам України вночі.

Також ЗМІ писали про те, що 29 травня під час масової атаки ЗС РФ на Київ у столичному метро переховувалася рекордна кількість городян. У столичному метро вдень обстріли чекали понад 41 тисячу осіб, а вночі на станціях перебували понад 9 тисяч киян.