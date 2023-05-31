Впізнали за пов'язками: СЗГ влаштували успішну засідку на човен росіян на Херсонщині (відео)

Бойова група ЗСУ спочатку ліквідувала командира росіян і човняра, який керував катером. Потім довелося відійти, щоби не потрапити під вогонь ворожої артилерії.

Бійці 73 морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого розповіли про вдалу засідку, влаштовану на російських окупантів на одній із ділянок південного напрямку. Відео опубліковано на сторінці підрозділу у Facebook.

За словами українського захисника, вони виконували розвідзавдання, яке вимагало висадитися на острові в Херсонській області, зачистити територію та зайняти позиції. Побачили, що назустріч уздовж річки рухається катер — це виявилася група російських військових. І для воїнів ССО вони були легкою мішенню.

Боєць морського центру ССО України, який брав участь у засідці, розповів, що впізнати росіян вдалося за специфічними касками та білими пов'язками.

Щільний вогонь відкрили відразу. У відповідь були зустрічні постріли з великокаліберного кулемета, але обійшлося без втрат і поранень.

Бойова група ЗСУ першим знищила російського командира та човняра, який керував катером, що згодом підтвердилося розвідданими. Потім загорівся човен.

Кадр перестрілки на острові Херсонської області

Після цього було вирішено відходити, оскільки існувала небезпека артилерійського обстрілу.

"Ми відійшли, і буквально через півгодини острів стали "накривати". Через деякий час потрібно було підійти до човна і добити, щоб противник не заволодів човном", — пояснив військовий, додавши, що плавзасіб розстріляли з великокаліберного кулемета.

"Така ось весела пригода у нас була. Нас цьому вчили: працювати на воді, де вода, річка, море", — пояснив він.

Боєць СЗГ

За словами військовослужбовця, безпечніше проводити військові операції на сущ, т.к. більше можливостей, щоб відступити, окопатися. На воді таких опцій немає і доводиться сподіватися на удачу.

Нагадаємо, що бійці 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів 3-ї окремої штурмової бригади розповіли про успішну операцію під час наступу в районі Бахмута.

Також повідомлялося, що під Бахмут перекидають "елітних" російських десантників. Екс-командир полку "Азов" Максим Жорін повідомив, що найманці ПВК "Вагнер" виходять із Бахмута та передають свої позиції.