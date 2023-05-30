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Палаючий танк ЗСУ виїхав на позиції росіян: деталі успішного наступу в районі Бахмута (фото)

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Фото: Скрін відео | Бійці 3-ої окремої штурмової бригади наступають поблизу Бахмута

Внаслідок просування 3-ої окремої штурмової бригади були знищені позиції окупантів, а частина російських загарбників поспіхом втекла.

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Бійці 1 штурмового та 1 механізованого батальйонів 3-ої окремої штурмової бригади провели успішні наступальні дії поблизу Бахмута. Про це поінформували у пресслужбі підрозділу Telegram.

Українські захисники застосували важку бронетехніку. На фото можна побачити, що танк Збройних сил України, попри влучання у броню, продовжує бойові дії. Внаслідок просування були знищені ворожі позиції.

"Бахмутський напрямок. Успішні штурмові дії", – йдеться у дописі.

Згодом у бою взяли участь піхотинці, які застосували стрілецьку зброю та гранати. Російські окупанти почали втікати. Вони залишилися позиції та стрімко кинулися до лісосмуги, але цього вдалося зробити не всім.

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3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ у війні з Росією

Підрозділ українського війська поблизу Бахмута бере участь в активних бойових діях. Воїни регулярно знищують техніку та особовий склад росіян. У соцмережах можна знайти відео, датоване 4 травня, у якому бійці 3 ОШБр потрапляють під обстріли російської артилерії, але не здають позиції й надалі намагаються продовжити бій. У найгарячішій точці фронту українські військові з танків розстрілюють загони супротивника, що засіли і ховаються в напівзруйнованих будинках міста. Завдяки їхнім професійним діям вдалося ліквідувати близько сотні окупантів з 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, знищити склади з боєкомплектом, міномети та кілька одиниць БМП російських підрозділів.

Також 17 квітня у 3-й ОШБр показали відео роботи танків по російської армії під Бахмутом. Екіпажі бронетехніки провели стрільбу по відповідних цілях у лісосмузі та на пагорбах. Вогонь українські захисники вели з далекої відстані, тому ефективність могла бути низькою, але завдяки професійним навичками вдалося знищити ворогів.

Нагадаємо, 24 травня 3-тя штурмова бригада ЗСУ показала, як штурм, організований українськими військовими, перетворився на непереборний жах для ворога. Відступаючи, російські солдати вимушені були тягнути свого пораненого.