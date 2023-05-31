"Нам набридло чекати": Кадиров заявив про початок наступу чеченських бойовиків на Донбасі

За словами голови Чечні Рамзана Кадирова, а Маріїнський напрямок були перепрошені бойовики спецназу "Ахмат", а також полку "Північ-Ахмат". Ними командує майор Апти Алаудінов.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чеченські підрозділи було перекинуто до Донецької області України й нібито розпочали наступ. Про це Кадиров написав у себе в Telegram.

"У ці дні йде підготовка бойових одиниць до штурмових заходів за активної підтримки Міноборони та Генштабу ЗС РФ. Аналогічні накази про початок наступу отримали й інші підрозділи "АХМАТ" Міноборони Росії та Росгвардії", — написав глава Чечні.

За його словами, кадировські бойовики мають окупувати низку населених пунктів. Наразі розробляються плани наступу.

"Нам набридло чекати. Сатаністи понесуть заслужене покарання", — зазначив Кадиров.

Він також пригрозив Європі тим, що його бойовики запитають із неї за "кожний патрон". Також він заявив, що українські військові нібито спалювали Коран, а весь мусульманський світ побачить "справжню особу" Заходу. За словами Кадирова, сутність Захід підступна та ненаситна, переповнена ненавистю до Росії.

Крім того, голова Чечні заявив, що на Маріїнський напрямок було перепрошено бойовиків спецназу "Ахмат", а також полку "Північ-Ахмат". Ними командує майор Апти Алаудінов.

"Аналогічні накази про початок наступу отримали й інші підрозділи "АХМАТ" Міноборони Росії та Росгвардії, які знаходяться на альтернативних ділянках лінії зіткнення Запорізької та Херсонської областей", — зазначив Кадиров.

Нагадаємо, що 29 травня Кадирова закликали захопити Кривий Ріг. За словами військовослужбовця ЗС РФ Хусейна Джамбетова, в українському місті знаходяться "саме ті, хто нам потрібний".

Крім того, вже 30 травня Вілкул відреагував на погрози "кадировця" Джамбетова захопити Кривий Ріг. Керівник Ради оборони Кривого Рогу назвав перебіжчика, який раніше воював на боці Києва, "ішаком" і запевнив, що на те в місті "чекають".

Також Рамзан Кадиров закликав запровадити воєнний стан у Росії. Реакція Кремля на атаку БПЛА по Москві, на думку глави Чечні, має бути найжорстокішою, оскільки РФ нібито "захищає своїх громадян".