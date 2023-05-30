"Покажемо, що таке помста": Кадиров закликав запровадити воєнний стан у Росії

Реакція Кремля на атаку БПЛА по Москві, на думку глави Чечні, має бути найжорстокішою, оскільки РФ нібито "захищає своїх громадян".

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Глава Чечні Рамзан Кадиров переконаний, що після атаки БПЛА на Москву в Росії необхідно запровадити воєнний стан. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 30 травня.

На його думку, атака дронами на російську столицю не має ні тактичного, ні стратегічного, ні навіть психологічного сенсу, оскільки війна продовжується в іншому місці.

Безпілотники у Москві він назвав спробою звернути на себе увагу та перехопити інформаційну ініціативу.

"На мою думку, необхідно оголосити воєнний стан у Росії, використати всі призначені для цього бойові ресурси, щоб разом змістити весь цей терористичний осередок, не вдаючись до формулювань "українські військові", — йдеться в повідомленні.

Рамзан Кадиров звинуватив також Захід, зокрема, і Сполучені Штати Америки. Крім того, заходи реагування, на його думку, мають бути найжорстокішими, оскільки Росія нібито "захищає своїх громадян" і тому мови про загравання не може бути.

"Країнам Європи теж необхідно б задуматися про те, кого вони спонсорують і на яких умовах надають озброєння. Відгукнеться, коли Росія постукає у двері, наприклад, Німеччини чи Польщі. І відповісти вже буде нічим — все озброєння витратили на Україну. Скоро покажемо в зоні СВО, що таке помста у повному розумінні слова", — пише Рамзан Кадиров.

Глава Чечні переконаний, що Захід також причетний до атаки БПЛА на Москву. Фото: Скриншот

Нагадаємо, 30 травня президент РФ Володимир Путін також прокоментував атаку БПЛА на Москву. Він вважає, що це має зазнати відповіді і організована провокація була нібито українською стороною.

Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіян починають готувати до скорочення територій. Крім того, громадянам проведуть "новий урок історії", де розкажуть про те, що "все йде за планом".