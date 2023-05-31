Заради паспортів РФ: окупанти посилили "промивання мозку" молоді в Донецькій області, — ЦНС

Для того, щоб мілітаризувати молодь, росіяни на тимчасово окупованих територіях відкриватимуть організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту РФ".

Російські окупанти шукають нові способи нав'язування кремлівської ідеології молоді на тимчасово окупованих територіях України. Про це 30 травня повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти посилюють інформаційно-пропагандистський вплив з метою мілітаризації молоді.

Представники національного спротиву повідомляють, що на тимчасово окупованих територіях планують відкрити регіональні відділення нібито загальноросійської громадсько-державної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту РФ".

Так, окупаційні "адміністрації" прагнуть нав'язати молодим людям бажання отримати російські паспорти.

Нагадаємо, на початку травня в Інституті вивчення війни повідомили, що в Кремлі вирішили поширити серед російських пропагандистів методички, які допоможуть виправдати нову поразку ЗС РФ, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ.

Також нагадаємо, 30 травня стало відомо, що російські загарбники почали вивозити дітей з тимчасово окупованих територій до РФ під приводом надання медичної допомоги або "профілактичних" медичних оглядів дітей.