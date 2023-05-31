Жодних успіхів за травень: Росія поступилася ЗСУ ініціативу на фронті, — британська розвідка

За інформацією Міноборони Британії, Росія не встигає формувати резерв через необхідність постійно закривати проломи на лінії фронту довкола Бахмута.

У травні 2023 року Росія припинила активні дії на деяких ділянках фронту і все частіше поступається ініціативою українській армії, відповідаючи лише реакцією на атаки партизанів та ЗСУ. Про це у середу, 31 травня, повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За інформацією відомства, подібна тактика може говорити про те, що російське командування зараз спантеличене питанням формування резервних сил та їх розташування у тих зонах бойових дій, де Україна потенційно може розпочати контрнаступ.

Проте всі ці дії не приносять необхідного результату у зв'язку з тим, що для заповнення проломів на лінії фронту навколо Бахмуту необхідно постійно відправляти війська.

У британській розвідці зазначили, що у травні Росія протягом 20 днів завдавала масованих ударів по містах України крилатими ракетами і дронами-камікадзе з метою знищення систем української ППО.

"Росія не досягла великих успіхів у своїх ймовірних цілях щодо нейтралізації вдосконаленої системи ППО України та знищення українських сил контрнаступу. На місцях вони передислокували сили безпеки, щоб реагувати на атаки партизанів на заході Росії", — зазначено в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, днями на територію населеного пункту Сушани, Брянської області РФ проникла диверсійно-розвідувальна група.

Також нагадаємо, 29 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський анонсував, що українські захисники обговорили можливі сценарії деокупації України та готові до швидких активних дій.