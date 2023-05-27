На територію Брянської області проникла ДРГ: що пишуть російські ЗМІ (фото)

Деякі канали повідомляють, що диверсантів у регіоні немає, натомість була атака безпілотника, внаслідок якої було знищено автомобіль із двома російськими військовослужбовцями.

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На територію населеного пункту Сушани, Брянської області РФ, 27 травня проникла диверсійно-розвідувальна група. Як повідомив російський Telegram-канал Mash, група складається з українських бійців.

"Також повідомляється про спробу прориву біля села Бровничі, там зараз тривають бої", — йдеться у повідомленні.

За даними каналу, у регіоні оголосили сигнал "Едельвейс". Повідомляється, що на вулицях триває стрілянина, а мирні жителі поховалися по підвалах.

Тим часом російські пропагандистські Telegram-канали пишуть, що це інформаційне вкидання і жодних бойових дій у Сушанах та інших населених пунктах Брянської області немає.

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Деякі російські воєнкори також повідомили про захід української ДРГ, проте акуратно написали, що інформація перевіряється. Також вони виклали фотографію нібито пошкодженого автомобіля у Брянській області, де внаслідок атаки БПЛА загинули двоє російських військовослужбовців.

"Це вкидання, ніяких боїв немає, ніхто нікуди не проривався. Чутка про ДРГ пішла серед місцевих після виявлення машини з нашими бійцями, Нива посічена уражаючими елементами, схожими на кульові отвори, але атакував її дрон у задню частину даху, а не ДРГ", — повідомляють "Z" канали.

На момент опублікування офіційної інформації ні з української, ні з російської сторони не було.

Нагадаємо, губернатор Курської області Роман Старовойт 26 травня заявив, що у Росії почали формувати та готувати добровольчі організації для захисту від диверсій у зв'язку з недавніми подіями у прикордонній зоні Білгородської області. За його словами, така ініціатива викликана появою бійців РДК та ЛСР на території РФ.

Аналітики з Інституту вивчення війни зазначили, що проникнення "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" на території Білгородської області вказала на серйозні уразливості в обороні прикордонних територій РФ. При цьому, як повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, російська влада інвестувала близько 10 млрд рублів у зміцнення російсько-українського кордону.