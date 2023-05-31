Пентагон та Lockheed Martin загубили понад 1 мільйон запчастин для винищувачів F-35

Літак F-35 має глобальну систему запасних частин, яка доступна кожному оператору винищувача 5 покоління. Проте аудит показав, що з 2018 року втрачено понад 85 млн доларів.

Урядовий відділ звітності провів аудит щодо відстеження програми постачання запчастин. Результати показали, що за 5 років було втрачено запчастин на щонайменше 85 млн доларів. Про це повідомляє Defense News.

В американському уряді кажуть, що в них немає власної системи відстеження запчастин. Тому чиновники не знають, скільки запчастин насправді є на складах, де вони знаходяться або їх загальну вартість. Як наслідок, повна кількість і вартість втрачених запчастин може бути значно більшою, ніж 1 млн запчастин. Загальна вартість вже є щонайменше 85 млн доларів.

Між Пентагоном та Lockheed Martin є суперечності щодо того, як класифікувати запчастини, яких недорахувалися. Це затримує зусилля Міноборони створити надійну власну систему для відстеження. Програма винищувачів F-35 діє таким чином, що держава не може знати, чи підрядники належним чином керують запчастинами. Аудит охопив дані з 2018 року.

Виданню у Lockheed Martin заявили, що в аудиторському звіті дані охоплюють останні два десятиліття програми. Оборонний гігант співпрацює з Пентагоном, щоб переконатися, що є всі документи, якщо була утилізація компонентів через те, що вони надлишкові, застарілі чи непридатні для експлуатації.

Також офіс програми F-35 (JPO) повідомив, що вони погодились з рекомендаціями аудиторів щодо способів покращення відстеження запчастин, але додали, що рівень помилок у звітності лише 1%. Уряд вимагає точність 95% і офіс F-35 перебільшує всі вимоги. Зараз запасні частини до F-35 відстежуються через неурядову систему, але офіс працює з промисловістю над тим, щоб перенести ці дані до урядової системи.

Особливість винищувачів F-35 полягає в тому, що всі країни, які мають їх в строю також мають доступ до всіх запчастин. США, Великобританія, Норвегія, Італія та інші країни можуть отримати будь-яку деталь, від двигуна, чи шини до будь-якого гвинтика на спільному запасі деталей.

Нагадаємо, 24 травня ЗМІ писали, що у Південній Кореї можуть списати винищувач F-35 через те, що птах залетів у двигун.

25 травня аналітики писали, що ВПС США зʼясовують причини несправності двигунів F-35.