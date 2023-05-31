Загострення в Косово: два бомбардувальники B-1B ВПС США пролетіли низько над Сараєво

Проліт бомбардувальників був задуманий як знак підтримки проти загроз сепаратизму з боку проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, заявили у посольстві США.

У небі над Боснією та Герцеговиною 30 травня було помічено двох американських бомбардувальників B-1B Lancer. Як повідомляють оглядачі Defence Brief, літаки пролетіли низько над Сараєво та іншими містами Боснії та Герцеговини на знак "міцного партнерства між США" та збройними силами країни.

Проліт відбувся лише через день після того, як 30 солдатів НАТО отримали поранення у місті Звечан у Північному Косові, намагаючись стримати сербських бунтівників, які протестують проти вступу на посаду мерів-албанців у північному районі країни, де більшість становлять серби.

У посольстві США зазначили, що проліт бомбардувальника був задуманий як знак підтримки проти загроз сепаратизму з боку проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка. Літаки символізують "прихильність США до суверенітету, територіальної цілісності та багатоетнічної Боснії та Герцеговини", зазначено в повідомленні.

Крім того, НАТО направило до Косова додатковий контингент із 700 миротворців (KFOR) і привело до стану бойової готовності ще один батальйон. За словами генсека Альянсу Йєнса Столтенберга, міжнародні сили, які відповідають за стабільність у Косові, вживатимуть необхідних заходів для нормалізації та забезпечення безпеки.

Між тим Повітряні сили Сербії підняли в повітря винищувач МіГ-29 як демонстрацію сили й готовності Белграда надати збройну допомогу сербському населенню в регіоні.

Нагадаємо, 29 травня перед муніципальними будинками на півночі Косова в містах Звечан, Лепосавич та Зубін-Потік зібралися кілька сотень сербів. У свою чергу миротворці KFOR встановили межі безпеки навколо трьох міських рад з метою стримати протестувальників проти призначення посади мерів етнічних албанців.

У зв'язку із загостренням ситуації в Косові президент Сербії Олександр Вучич заявив, що миротворці НАТО не змогли запобігти насильству проти сербів під час протестів на території Косова. Сербський лідер стверджує, що ескалація в північних областях сталася через бажання прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті "привести до кровопролиття цілий регіон".