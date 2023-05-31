"Було без шансів": десантники ЗСУ за 15 хвилин вибили окупантів з позицій під Бахмутом (фото)
Штурм ворожих позицій на Бахмутському напрямку українські десантники вели на відстані 5 метрів, продемонструвавши свою перевагу над противником у стрілецьких боях.
В районі Бахмута на Донеччині українські десантники штурмували позиції російських окупантів у ближньому бою. В результаті загарбники залишилися і без позицій, і без особового складу. Про бій десантників 80-ї бригади ОДШБр розповіли у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Бій тривав 15 хвилин. Я витратив 4 магазини та 20 гранат. Був ближній контакт — на відстані 5 метрів. Половину окупантів ми поклали в окопах, а далі заходили в їхні бліндажі та знищували", – згадує командир десантно-штурмового відділення Назар.
За словами десантників, вони мають переваги над ворогом у стрілецьких боях та лякають окупантів блискавичними штурмами.
"Ми домінуємо у стрілецьких боях і наводимо на противника жах. За допомогою квадрокоптерів постійно моніторимо ситуацію. Противник не сильно навчений стріляти. Було без шансів, ми їх загнали в кут з флангів. Наше відділення захопило дві позиції та знищило противника під Бахмутом", — розповів командир відділення.
Нагадаємо, що під Авдіївкою попри хімічну атаку бійці Сил оборони розгромили ЗС РФ. Бій тривав понад 10 годин. Штурму українських позицій росіянами передував артобстріл, далі прикордонників і бійців ЗСУ ворог закидав з дронів боєприпасами з аерозолями дратівливої дії.
На Запоріжжі 20-річний нацгвардієць, якого прозвали "Запорізький месник" збив свій 7-й за рахунком літак ЗС РФ. Він поцілив в нього з ПЗРК "Ігла".