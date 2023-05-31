РФ витрачає на війну 3% від ВВП: ЗМІ порахували, у скільки обходиться вторгнення в Україну

Бойові дії у XXI столітті змінилися, не потрібно доводити витрати до 50%+ від ВВП, як це було на піку під час Другої світової. Техніка стала точнішою, людей треба менше, а ще у президента Путіна вибори в наступному році.

З 24 лютого 2022 року РФ веде повномасштабну війну поти України. Загинули тисячі людей, знищена інфраструктура на мільярди доларів. У британській газеті The Economist підрахували, скільки коштує війна для Кремля.

Нині бюджет РФ є доволі туманним, особливо військові витрати, тому автори консультувалися з експертами та аналітиками, щоб приблизно скласти цифри. Журналісти взяли прогноз російського уряду перед вторгненням щодо витрат на оборону та безпеку, а також порівняли їх із фактичними витратами. Зараз війна обходиться РФ приблизно у 67 млрд на рік або 3% ВВП.

За історичними мірками цифра називається мізерною, бо у виданні порівняли пікові витрати у Другій світовій, Афганістані, В'єтнамі, Афганістані та Кореї. На піку Другої світової війни США витрачали на війну близько 50% ВВП, а СРСР понад 61%.

Витрати у співвідношенні до ВВП на піку війн

Є три причини, чому РФ витрачає так мало у відсотках до ВВП:

політична;

економічна;

оборона економіка.

Кремлю вигідно, зоб війна називалася "спеціальною воєнною операцією", а не війною, тому бойові дії не можуть бути занадто великими. Економічно керівництво РФ намагається зробити так, щоб рядові мешканці РФ не відчували війни. Друк грошей підштовхне інфляцію, а це підірве рівень життя. Те саме буде і зі зростанням податків. А це все відбувається за рік до виборів президента, які мають відбутись у 2024 році. Перемога Путіна здається безсумнівною, але він не хоче потенційно збентежити населення, як це було у 2011 році.

І третя причина значно ширша — нинішні армії ефективніші за ті, що були у XX столітті. Їм потрібно менше людей, техніка стає точнішою. Відтак нема потреби витрачати значну частку ВВП на армію, щоб мати потужні збройні сили.

Нагадаємо, 19 травня ЗМІ писали, що європейська промисловість наразі не може задовольнити військові запити України. На місяць Силам оборони потрібно від 90 до 140 тисяч боєприпасів.

30 травня у британській розвідці заявили, що витрати на армію у РФ зросли до 86,4 млрд доларів.