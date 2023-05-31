"Дійти до Києва можливо": Пригожин вимагає оголосити загальну мобілізацію в РФ (відео)

"Кухар Путіна" вважає, що армії РФ вже зараз необхідно залучати більше людей для навчання, щоби вчасно провести підготовку мобілізованих.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пропонує оголосити загальну мобілізацію на території Російської Федерації. Він вважає цей крок неминучим. Про це керівник "вагнерівців" заявив пропагандистському виданню URA.

За словами Пригожина, армія РФ може дійти до Києва, але тільки в тому випадку, якщо провести загальну мобілізацію країною і "включити на повний важіль виробництво всіх боєприпасів, озброєння всього того, що потрібно".

"Тому що ми колись прийдемо до мобілізації, знову мобілізовані готуватимуться і після цього йдуть на фронт. Тож треба оголосити зараз. …Якщо ми воюємо далі, а ми воюємо далі, вже зараз треба мобілізацію оголошувати та залучати людей хоч би для навчання. Щоб коли грім гримне, вже можна було воювати, а не хреститися", — заявив він у коментарі російському URA.

Ватажок "вагнерівців" заявив, що війна тільки набиратиме обертів і ніхто не знає, скільки вона триватиме.

У ГУР Міноборони України заявили, що Путін та Пригожин — цілі №1 для ліквідації. Сам Пригожин погодився, що його потрібно ліквідувати. Він вважає себе важливою фігурою у російсько-українській війні та повідомив, що поважає рішення його усунути.

Раніше Пригожин визнав, що найманці ПВК "Вагнер" воювали у Донецькій та Луганській областях проти ЗСУ з 2014 року. Також Євген Пригожин озвучив втрати ПВК "Вагнер". За його словами, загинули 20 тисяч найманців, половина з яких – завербовані в'язні. Однак Ігор Гіркін розкритикував заяву, озвучивши вдвічі більшу кількість загиблих бійців — 40 тисяч людей.