На службі у ЗСУ: канадська Roshel представила новий бронеавтомобіль MRAP Senator (відео)

Компанія Roshel зазначає, що Україна отримала понад 500 бронеавтомобілів та бронетранспортерів із Канади. З урахуванням бойового досвіду в Україні конструктори набули безцінного розуміння конкретних проблем при створенні MRAP Senator.

На виставці CANSEC у Оттаві провідний канадський виробник інноваційних броньованих рішень Roshel представив новий бронеавтомобіль MRAP Senator (Mine Resistant Ambush Protected). Як повідомили 31 травня оглядачі інтернет-видання Army Recognition, машина пройшла успішні балістичні та вибухові випробування STANAG 4569 AEP 55 проведених сертифікованою НАТО незалежною лабораторією в США.

"Ми дуже раді представити Senator MRAP на виставці CANSEC, яка об'єднує лідерів галузі та оборонних експертів з усього світу", — говорить Роман Шимонов, гендиректор компанії Roshel Smart Armored Vehicles.

У пресрелізі зазначено, що за весь час Україна отримала понад 500 бронеавтомобілів та бронетранспортерів цієї компанії. Таким чином, компанія Roshel, як провідний постачальник бронетанкової техніки в Україну, отримала неоціненне розуміння конкретних проблем, з якими стикаються на місцях, що дозволило створити новий надійний MRAP Senator.

Фото: MRAP Senator компанії Roshel Фото: MRAP Senator компанії Roshel Фото: MRAP Senator компанії Roshel Фото: MRAP Senator компанії Roshel Фото: MRAP Senator компанії Roshel Фото: MRAP Senator компанії Roshel Фото: MRAP Senator компанії Roshel

Що відомо про MRAP Senator

У матеріалі йдеться про те, що Senator MRAP втілює в собі великий досвід компанії Roshel і пропонує безпрецедентні рівні захисту, мобільності та універсальності. Він спроєктований таким чином, щоб витримувати потрапляння кулі калібрів до 7,62×39 мм API BZ на відстані 30 метрів, що летить зі швидкістю 695 м/с, а також фугасної міни AT Mine з 6 кг вибухової речовини, активованої під будь-яким колесом та під центром.

Перенаправляючи вибухову хвилю і осколки в сторони, такий корпус мінімізує удар і знижує ризик важких поранень або смертельного наслідку членів екіпажу. Крім того, він поглинає і розсіює вибухову енергію, посилюючи стійкість машини до вибухів, зазначили оглядачі.

Бронемашина має кілька комплектацій, зокрема для медичної евакуації, протидії БПЛА, а також командування та управління.

Senator MRAP базується на важкій комерційній платформі Ford F-550, що робить його кращим для бойових груп завдяки легкості та простоті експлуатації. Високий дорожній просвіт, повний привід та турбодизельний двигун об'ємом 6,7 л забезпечують машині ефективність проходження різною місцевістю та ґрунтами.

Основні ТТХ Senator MRAP

Ходові характеристики:

Двигун: 6,7-літровий дизельний V8;

Потужність: 330 к.с. при 2600 об/хв;

Трансмісія: 6-ступінчаста автоматична;

Шини: 325/85 R16 — 285/65/17, військового класу з системою run-flat;

Місткість паливного бака: 257 л;

Запас ходу: до 800 км.

Розміри та вага:

Габарити: 6000 x 2400 x 2500 мм;

Колісна база: 3683 мм;

Радіус повороту: 5334 мм;

Кількість місць для сидіння: до 10, залежно від конфігурації;

Вантажопідйомність: 1200-2000 кг залежно від рівня захисту, встановленого обладнання тощо.

Захист:

Рівень балістичного захисту: STANAG 4569 AEP 55 Vol.2, рівень 2 за стандартами НАТО;

Рівень захисту від вибуху: STANAG 4569 AEP 55 Vol.2, рівень 2a/2b за стандартами НАТО;

Бронювання ключових механічних компонентів;

Надміцні дверні петлі Mil spec;

Багатошарове кулестійке скло, без сколів.

Спостереження та озброєння:

Збройові портали;

Дистанційно керований бойовий модуль;

Камери зовнішнього огляду, що забезпечують 360 ° FOV;

Відеоспостереження (камери CCTV);

PTZ-камера;

Система виявлення джерел вогню.

У листопаді минулого року надійшла інформація, що в зоні бойових дій в Україні Senator витримав підрив за метр від машини запущених з БМ-21 "Град" НУРСів. Були пошкоджені шини, але балістичне скло та сталь витримали удар, при цьому екіпаж не постраждав.

Нагадаємо, 10 травня опублікував у мережі з'явилися кадри наслідки боїв у Бахмуті. На відео були югославська БМП M-80A, турецький MRAP Kirpi, канадський броньовик Roshel Senator та американський HMMWV, які зазнали значних пошкоджень.