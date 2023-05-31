"Важка поразка та смута": російський опозиціонер спрогнозував розпад РФ (відео)

За словами опозиційного російського журналіста та соціолога Ігоря Яковенка, не останню роль у розділі РФ відіграє засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Росію після поразки у війні з Україною чекає смута та мафіозна війна, яка призведе до розпаду країни. Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин зацікавлений у такому розвитку подій, оскільки братиме активну участь у розділі територій та майна. Такий сценарій спрогнозував російський опозиціонер, журналіст та соціолог Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду.

"Думаю, Пригожин розуміє, що Росія програє у війні, яку вона і почала, а за підсумками бойових дій на Москву чекає важка поразка і смута. Пригожина це влаштовує — смута призведе до мафіозної війни, в рамках якої почнеться поділ територій і власності", — сказав Яковенко.

На його думку, зараз ватажок найманців узяв паузу на два місяці та виводить бойовиків з поля бою, щоб зберегти угруповання, яке в іншому випадку знищать Збройні сили України.

"При цьому Пригожин розраховує зберегти сили до моменту, коли вони йому знадобляться для використання або в Африці, або в Росії. Пригожин братиме участь у розділі території та власності Росії, коли там почнеться смута", – пояснив Яковенко.

Нагадаємо, 31 травня ватажок ПВК "Вагнер" запропонував оголосити загальну мобілізацію на території Російської Федерації. За словами Пригожина, армія РФ може дійти до Києва, але тільки в тому випадку, якщо провести загальну мобілізацію в країні та "включити на повний важіль виробництво всіх боєприпасів, озброєння всього того, що потрібно".

Цього ж дня політолог Володимир Фесенко заявив, що очільник "вагнерівців" серйозно обмірковує політичну кар'єру. Свої політичні амбіції він не афішує, але очевидно, що він себе розкручує. На думку фахівця, велике інтерв'ю Пригожина було фактично його політичною програмою у стилі футбольної кричалки.