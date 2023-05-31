Україна отримає від Швеції одну з найсучасніших БМП CV-90, — Міноборони (фото)

Машина спеціально створювалася для експлуатації в умовах субарктичного клімату, тому CV-90 добре почувається в засніженій і заболоченій місцевості.

Швеція надасть для потреб Збройних сил України одні з найсучасніших бойових машин піхоти CV-90. Ці БМП перебувають на озброєнні деяких країн-членів НАТО, повідомили 31 травня в Міністерстві оборони України.

"Це буде чергова потужна допомога від шведських партнерів", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці вже завершили підготовку з експлуатації цих бойових машин.

Що відомо про БМП CV-90

Шведська бойова машина піхоти Stridsfordon 90 (або Strf 90), більш відома як CV90, перебуває на озброєнні країн НАТО з 1993 року. Машина належить до другого покоління БМП, тому відповідає вимогам для цього класу машин — вона має посилену броню, підвищену маневровість, систему стабілізації, тепловізор і систему управління вогнем (СУВ) із лазерним далекоміром.

Екіпаж БМП складається з трьох осіб, крім них, машина може перевозити вісьмох десантників. Посадка та висадка десанту проводиться через двері в кормі.

Бронювання

CV90 оснащена новою схемою бронювання — корпус і башта мають значний нахил лобових листів броні, тому машина значно захищена в лобовій проєкції. Водночас БМП може додатково оснащуватися знімними елементами захисту від гармат калібром до 30 мм. Ходова частина закрита екранами.

Силова установка та ходова

На БМП встановлено двигун DS14 SAAB-Scania з турбонаддувом потужністю 550 к.с. Базова модифікація машини розвиває швидкість до 70 км за годину по шосе. Після встановлення додаткових модулів захисту швидкість машини та її рухливість знижуються.

Гусениці БМП металеві з гумометалевим шарніром (ГМШ) і гумовими подушками, що забезпечує підвищену прохідність. Варто зазначити, що розробники створювали машину з акцентом на її експлуатацію в умовах субарктичного клімату, тож CV-90 добре почувається в засніженій і заболоченій місцевості.

Озброєння

Дослідний екземпляр CV-90 із баштою оснащений 40-мм гарматою L-70B, проте пізніше з'явилися різні модифікації. Серед них:

CV-9030 — експортний варіант попередньої машини, оснащений 30-мм знаряддям Bushmaster II;

CV-9035 — ще одна експортна версія, озброєна гарматою Bushmaster III калібру 35 мм;

CV-90FOV — розвідувальна БМП для артилерійських спостерігачів;

CV-90FCV — командно-штабна машина зі зміненим десантним відділенням і додатковими засобами зв'язку;

CV-90ARV — ремонтно-евакуаційна машина;

CV-90AMOS — самохідний скорострільний міномет із двома 120-мм стволами й автоматами заряджання;

CV90120-T — із танковою гарматою 120 мм.

CV-9030 Фото: topwar.ru CV-9040 CV-90FOV CV-90ARV CV-9035 CV-90AMOS CV90120-T

Боєкомплект представлений бронебійними оперними підкаліберними снарядами (БОПС) APFSDS-T Mk1 із 300-грамовими вольфрамовими сердечниками високого подовження. Бронепробивність снарядів становить до 140 мм на відстані 1 км і до 100 мм — на 1,5 км.

Також БМП оснащена стандартним для такого класу машин спареним кулеметом 7,62 мм.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон разом із міністром юстиції Гуннаром Стреммером 11 травня оглянули й "обкатали" одну з бойових машин піхоти CV-90, які будуть передані Україні. Цю машину називають однією з найкращих у світі не лише за технічними характеристиками, але й через її різні модифікації.