Вчетверте за 10 днів: у Москві приземлився вантажний літак з Ірану

Ймовірно, до РФ було доставлено вантаж військового призначення з Тегерана.

У Москві, 31 травня, було зафіксовано приліт вантажного літака Іл-76 з Ірану, здатного перевозити військовий вантаж. Це вже другий вантажний рейс, який здійснив посадку з 29 травня, та четвертий за останні 10 днів. Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.

Згідно з інформацією від сервісу, іранський вантажний літак Іл-76ТД Pouya Air (EP-PUS) приземлився на аеродромі "Внуково" сьогодні о 09:24. Цей літак виконував рейс з Тегерана до Москви. Наразі заплановано зворотній рейс цього літака назад до Тегерана.

У Москві приземлився вантажний літак із Ірану

Іранський літак приземлявся в Москві 21 травня та 24. Моніторингові групи в цей час повідомляють, що вантажний Іл-76 міг доставити до Росії вантаж військового призначення.

Нагадаємо, що 16 травня США повідомили, що Росія збирається закупити в Ірану додаткові дрони-камікадзе Shahed.

Крім того, Іран продовжує постачати зброю до Російської Федерації, а Захід не може цьому перешкодити. Дані відстеження показують, що іранські судна дедалі частіше відключають транспондери, що свідчить про наміри приховати рух товарів.