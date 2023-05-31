"Показали інший шлях боротьби": бійці РДК та ЛСР можуть відірвати території від РФ, — генерал

Успіх рейдів російських добровольців залежатиме від кількості сил, які вони зможуть зібрати. Надалі це поставить під загрозу існування режиму Кремля.

Якщо російські добровольці зможуть зібрати значні сили, вони зможуть відірвати якусь територію від Російської Федерації. Таку думку озвучив генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун в інтерв'ю "Еспресо" 31 травня.

За його словами, ця категорія військових має можливість змінити хід війни і відірвати від Росії частину територій. Це покаже Кремлю, що боротися з Україною далі не потрібно.

"Якщо російські добровольці зможуть підтягнути понад 2-3 тис. людей і їх озброїти — це буде серйозна пересторога Росії щодо розгортання наступних бойових дій на території України. Зараз величезна проблема, як залучити цих людей. Ці люди — це реальна проблема РФ. Є реальна можливість залучення людських ресурсів, тому що вони показали інший шлях боротьби з путінським режимом", — йдеться у повідомленні.

Крім того, генерал-майор СБУ в запасі переконаний, що російським добровольцям можна довіряти в цьому питанні, оскільки мають серйозні наміри щодо звільнення Російської Федерації від режиму Володимира Путіна.

Те, що вони готові допомагати Україні, грає нам на користь, проте їм для цього потрібна величезна кількість людей.

"Якщо вони зможуть у якийсь певний момент гарантувати, що заходячи в Росію вони зможуть сконцентрувати значні сили, то вони можуть і відірвати якусь територію від Росії. Влаштувати щось на зразок іншої Росії. Спричинити певні безлади", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 29 травня в РДК повідомили про нову вилазку на територію РФ. Як зазначають російські добровольці, черговий рейд на територію країни-агресора крізь кордон пройшов успішно, оскільки її недостатньо захищено.

25 травня бійці "Русского добровольческого корпуса" повідомили про черговий захід на територію Бєлгородської області Російської Федерації та опублікували відео з населеного пункту Глотове, зняте на тлі місцевого відділення "Пошти Росії".