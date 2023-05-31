"Інші завдання": Маляр розповіла, чому ЗСУ не просуваються на флангах під Бахмутом (відео)

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, росіяни в Бахмуті зараз займаються перегрупуванням та заміною найманців ПВК "Вагнер" на регулярні війська, проте ЗСУ всіляко їм перешкоджають.

Під контролем Збройних сил України залишаються частина околиць Бахмута та вхід до самого міста. Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла в ефірі телемарафону 31 травня.

"Під контролем сил оборони залишаються околиці міста Бахмут у південно-західній частині і ми контролюємо вхід до самого міста", – зазначила Маляр.

Також чиновниця повідомила, що за новинами здається, що наступальну активність ворога на Бахмутському напрямку зупинено. Але це не можна називати затишшям, оскільки росіяни збільшили кількість артилерійських обстрілів. Сьогодні воно пропорційно з часом найважчих боїв за Бахмут.

"Росіяни зараз займаються перегрупуванням та заміною "вагнерівців" на регулярні війська, проте українські військові всіляко заважають їм це робити", – додала заступник міністра.

За її словами, просування наших військ на флангах було припинено кілька днів тому. Але це не означає, що вони стоять, вони виконують інші військові завдання, які ми не можемо оголошувати, пояснила Маляр. Ці завдання спрямовано на підвищення боєздатності наших військ.

"Обидві сторони готуються та посилюються до подальших дій. Боротьба за цей напрямок триває", – резюмувала чиновниця.

Нагадаємо, 31 травня майор ЗСУ Максим Жорін розповів, що Російська Федерація перекидає свої "елітні" десантні війська на Бахмутський напрямок, щоб вони спробували повернути втрачені позиції ЗС РФ.

Цього ж дня у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили про бій десантників 80-ї бригади ОДШБр. У районі Бахмута українські десантники штурмували позиції російських окупантів у ближньому бою. В результаті загарбники залишилися без позицій і без особового складу.