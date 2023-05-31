Безперервна розвідка за рахунок ШІ-алгоритмів: Київ замовив у Німеччині 300 нових дронів Vector

Міноборони України замовило вже третю партію дронів Vector. Раніше ЗСУ поставили 105 і 33 розвідувальних безпілотників, які можуть тривалий час перебувати в повітрі та розганятися до 72 км/год.

Німецький виробник БПЛА компанія Quantum Systems у середу, 31 травня, повідомила про замовлення від ЗСУ 300 розвідувальних безпілотників Vector середньої дальності. Про це повідомляє прес-служба німецької компанії.

З боку Міноборони України це вже третє замовлення дронов Vector. На початку поточного року, українське військове командування замовило 105 безпілотників, а у серпні минулого — 33.

Як і раніше, за поставки безпілотних систем розрахується німецький уряд.

За даними виробника, Vector широко застосовується в бойових зіткненнях в Україні і довів свою практичність для військової розвідки та відстеження переміщень супротивника.

Зазначається, що бійці ЗСУ можуть підготувати для використання цей розвідувальний дрон за лічені хвилини. У ньому реалізовані такі можливості, як безперервне спостереження за ворожими цілями за будь-яких погодних умов, що забезпечується ШІ-алгоритмами.

Система може протягом тривалого часу перебувати у польоті та розвиває швидкість до 72 км/год.

Більш того, Quantum Systems відкрила на території України Центр технічного обслуговування та підготовки операторів БПЛА.

Нагадаємо, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн. доларів. ЗРК Avenger, ракети Zuni та AIM-7 — нові системи, які незабаром з'являться на озброєнні ЗСУ.

Також повідомлялося, що, можливо, для точкових атак США вперше передали Україні ракети Hydra-70. Нові модифікації ракетних систем Hydra-70 повітряного базування містять керовані боєголовки, що забезпечує вогневу підтримку піхоти ЗСУ з повітря.