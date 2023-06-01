Загинули діти: росіяни обстріляли Київ балістичними ракетами (фото)

У КМВА заявили, що внаслідок російської ракетної атаки у Деснянському районі столиці загинули двоє дітей.

У ніч на перше червня Київ зазнав ракетної атаки з боку росіян. Внаслідок падіння уламків постраждали Дніпровський та Деснянський райони столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у себе в Telegram.

Він повідомив, що через російську атаку в обох районах постраждали 14 людей. З них 9 довелося госпіталізувати, а 5 отримали допомогу на місці.

Щобільше, у Київській міській військовій адміністрації заявили, що в Деснянському районі загинули 3 особи. Серед них двоє дітей. Їм було по 5-6 та 12-13 років.

Повідомляється, що у Дніпровському районі уламки потрапили на проїжджу частину, через що сталося загоряння автомобіля. У Деснянському районі уламки пошкодили поліклініку, а також житловий будинок, що знаходиться поряд.

У КМВА також опублікували фотографії з місця події.

Деснянський район Києва Фото: КМВА

Також у КМВА показали фотографії наслідків атаки у Дніпровському районі Києва.

Зазначимо, що повітряну тривогу у Києві оголосили приблизно о 02:50. Як пише Telegram-канал "ППО-Радар UA ", у столиці пролунало понад 10 вибухів за кілька хвилин.

"Пуск ракет (попередньо типу Іскандер-К/Іскандер-М) здійснено з району населеного пункту Клинці Брянської області Росії, так само, як і під час денного ракетного удару, що пройшов", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 31 травня на Харківщині внаслідок обстрілу загинув чоловік. За словами голови ОДА Олега Синєгубова, російські диверсанти невдало намагалися поринути у Харківську область.