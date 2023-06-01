Не воювали рік: Кремль хоче, щоб замість "вагнерівців" наступали війська Кадирова, — ISW

Глава Кремля Володимир Путін, як заявили аналітики, змусив Рамзана Кадирова зробити участь чеченських бойовиків у бойових діях в Україні активнішою.

Кремль може намагатися виставити чеченських бойовиків Рамзана Кадирова як нову наступальну силу, оскільки ПВК "Вагнер" втратила свій потенціал. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 31 травня йдеться про те, що президент Росії Володимир Путін намагався чинити тиск на Кадирова, щоб він збільшив роль чеченців у бойових діях в Україні. Після цього голова Чечні згадав, що в Україні станом на 26 травня було 7000 його бойовиків.

Аналітики припустили, що Путін уже змусив Кадирова відправити своїх бійців у наступ в Україні.

"Кремль може сприймати чеченські підрозділи як невикористану ударну силу, яка може відновити здатність Росії підтримувати одночасні наступальні зусилля на кількох напрямках", — йдеться у звіті.

Проте, як припустили експерти, якщо зважати на слова Кадирова про 7000 бойовиків, то ці плани навряд чи вдасться реалізувати, оскільки така невелика кількість людей не зможе стати повноцінною заміною "вагнерівцям".

Також в ISW зазначили, що кадировці не брали участі в активних бойових діях майже рік. Вони здебільшого діяли в тилу як поліція.

Нагадаємо, що в ніч проти 31 травня Кадиров заявив про початок наступу чеченських бойовиків на Донбасі. За його словами, на Мар'їнський напрямок було перекинуто бойовиків спецназу "Ахмат", а також полку "Північ-Ахмат". Ними командує майор Апти Алаудінов.

Згодом секретар РНБО України Олексій Данілов нагадав Кадирову, хто вбивав чеченців у минулому. Він зазначив, що голові Чечні треба згадати про століття російської окупації, тисячі вбитих жінок і дітей, а не шукати причин для вбивства непричетних до трагічної історії Чечні українців.