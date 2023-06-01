Ворог знищив усе, Бахмут — це руїни і попіл, — міський голова

До початку боїв за місто з нього встигли вивезти медичне та шкільне обладнання, а зараз у Бахмуті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Російські окупанти стерли з лиця землі Бахмут — місто тисячі троянд з понад 450-річною історією. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів міський голова Бахмута Олексій Рева.

За його словами, до початку повномасштабного російського вторгнення у місті проживало понад 80 тисяч жителів. Бахмут був містом-рекордсменом за кількістю троянд. У 2015 році тут на Алеї троянд зафіксували рекорд України у номінації "Найбільша кількість троянд в одній локації". Експерти нарахували понад п’ять тисяч трояндових кущів.

На сьогодні у Бахмуті залишається близько 500 осіб.

"Від початку війни поранень від мінно-вибухових травм зазнали 505 наших жителів, серед них 17 дітей. На жаль, 204 загинули, серед них 4 дитини", — сказав Олександр Рева.

За його словами, до початку боїв за місто з освітніх закладів встигли вивезти комп’ютерну техніку, обладнання, частково меблі, шкільні автобуси та автотранспорт. Також вивезли медичне обладнання з медзакладів, яке не було залучене в лікуванні поранених українських захисників. Зараз в місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

"Сьогодні Бахмут – це руїни та попіл. Складно усвідомлювати, що місто, яке ми так усі любили, окупанти просто стерли з лиця землі. Після багатьох місяців війни у Бахмуті повністю знищена вся інфраструктура, не залишилось жодної вцілілої будівлі. Ворог знищив усе! І це не просто знищені будинки, а й повністю перекреслені життя десятків тисяч людей. Це розділені сім’ї, понівечені долі, розбиті мрії", — говорить Олександр Рева.

Нагадаємо, що в районі Бахмута українські десантники за 15 хвилин вибили російських окупантів з двох позицій.

Раніше в Міноборони повідомили, що під контролем Збройних сил України залишаються частина околиць Бахмута та вхід до самого міста.