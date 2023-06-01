Понад 2 тисячі українських дітей примусово депортували до Білорусі, — опозиція

За словами білоруського політика Павла Латушка, наразі відомо про чотири місця перебування вивезених з України дітей, а диктатор Олександр Лукашенко особисто підписує документи, пов'язані зі скоєнням воєнного злочину.

Понад дві тисячі українських дітей вивезли з тимчасово окупованих територій України до Білорусі. Про це у четвер, 1 червня, повідомив білоруський опозиціонер, керівник Народного антикризового управління, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, повідомляє Укрінформ.

Латушко розповів про це під час пресконференції на тему "Роль Білорусі у незаконному вивезенні українських дітей" та підтвердив, що, за його відомостями, щонайменше 2 150 українських дітей було вивезено на територію Білорусі.

За словами Латушка, Лукашенко підписує особисто папери щодо фінансування діяльності, пов'язаної з переміщенням дітей з України в межах так званої союзної держави Росії та Білорусі.

Відомості, зібрані організацією, показують, що за минулий рік на територію Білорусі вивезли 1150 дітей з України, а у 2023 році ще тисячу. Є чотири відомі місця у Білорусі, де утримують вивезених дітей, три з них знаходяться у Мінській області та одне у Гомельській.

За словами представника Народного антикризового управління Білорусі, факт фінансувань з бюджету союзної держави Росії та Білорусі був зафіксований і становив близько 29 млн російських рублів. Відомо, що перевезення дітей здійснюється за допомогою фонду "Дельфін" з окупованої Донеччини та білоруського фонду Олексія Талая.

Латушко наголосив, що всі зібрані організацією дані та розслідування були передані уповноваженому з прав дітей, у прокуратуру України, Європарламент і Раду Європи.

Він зазначив, що організація має достатньо підстав для того, щоб відкрити розслідування щодо президента Білорусі Олександра Лукашенка за фактом воєнного злочину проти українських дітей.

Нагадаємо, наприкінці березня представники ЦНС створили карту, на якій зафіксовані території, куди російські військові вивозять українських дітей до РФ та підконтрольні їм території від початку повномасштабної війни в Україні.

Раніше Фокус писав матеріал про те, що відбувається з викраденими українськими дітьми. За офіційною статистикою Міністерства реінтеграції на кінець квітня, в РФ депортували або перемістили 19,5 тисячі українських дітей.