"Друга фаза почалася": російські добровольці знову зайшли на територію РФ (відео)

За словами представників РДК, вони ведуть бої з армією РФ біля Росії. Жителів закликали не виходити із будинків.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" знову прорвали російський кордон і ведуть бої зі Збройними силами РФ. Про це в четвер, 1 червня, повідомили представники РДК.

"Обіцяна командиром РДК друга фаза почалася! Путінська армія знову б'є по площах, хоча цього разу це не мирні українські міста, а вже російські села!" — сказано в повідомленні добровольців.

За словами командира РДК Дениса Нікітіна, бійці вже на підступах до міста Шебекіно Бєлгородської області Росії. За його словами, добровольці не можуть забезпечити евакуацію мирних жителів, оскільки регулярна армія РФ веде обстріл населених пунктів.

"Бійці "Російського добровольчого корпусу" знову ведуть бої на території Російської Федерації. Зовсім скоро з'являться околиці Шебекіно. На жаль, ми не можемо забезпечувати евакуацію мирних жителів із прикордонних районів, тому що армія РФ обстрілює ці райони й так ускладнює евакуацію", — заявив Нікітін.

Згідно з повідомленням російських ЗМІ, добровольці нібито вели бої з прикордонниками та ЗС РФ на танках. Раніше бійці легіону "Свобода Росії" повідомляли про те, що ця операція — це початок звільнення Росії.

"Грайворон — це лише початок. Унаслідок боягузливості путінських військових "шакалів" нам дісталося багато трофеїв. Завдяки цьому ми зможемо більше озброїти наших соратників. Ми йдемо звільняти всю Росію — від Бєлгорода до Владивостока", — заявив один із добровольців у відеозверненні.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня місто Шебекіно Бєлгородської області РФ зазнало обстрілу, який тривав понад годину. За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, внаслідок обстрілу поранення отримали дві особи. Одному з них нібито довелося ампутувати кінцівку.

Раніше, в ніч на 31 травня, Шебекіно також зазнало обстрілу, а на Кубані БПЛА атакував завод. За словами губернатора Бєлгородської області, у Шебекіно є постраждала. Є пошкодження будівель і автомобілів.