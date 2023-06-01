Колаборант із Бахмута "затісався" до лав ЗСУ та "зливав" координати ППО, — СБУ (відео)

За версією слідства, чоловік спочатку передавав росіянам координати логістичних об'єктів, а потім вступив на службу до Сил оборони та передавав інформацію про візити представників командування до військової частини.

Співробітники Служби безпеки України та військової контррозвідки викрили мешканця Бахмута, який служив у Силах оборони та працював при цьому на Росію. Про це у четвер, 1 червня, повідомили у пресцентрі СБУ.

Як встановили слідчі спецслужб, ще до початку повномасштабного вторгнення чоловіка з Бахмута завербував співробітник 72-го розвідцентру Головного управління Генштабу ЗС РФ (він же ГРУ) Микита Климовський. Комунікація з ним відбувалася у месенджері Telegram.

Після 24 лютого чоловік отримав перше завдання від ГРУ — повідомляти росіян про наслідки повітряних ударів по Бахмуту. Крім того, йому поставили завдання збирати координати розташування мостів у місті та його околицях.

Пізніше росіяни доручили підозрюваному мобілізуватися до лав Сил оборони України в Дніпропетровській області, що він і зробив. Вже в лавах Збройних сил України чоловік збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння.

Крім того, встановлено, що житель Бахмута надавав окупантам інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування ЗСУ. Наразі співробітники СБУ перевіряють інформацію про можливу підготовку диверсій проти командування.

Також за версією слідства підозрюваний намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння, переданого Україні.

"Втім, військові контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження — своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії та затримали його при спробі передачі розвідданих російській спецслужбі", — сказано в повідомленні СБУ.

Співробітники спецслужб провели обшуки у підозрюваного — у нього знайшли два мобільні телефони, які він використовував для зв'язку з ворогом.

Затриманому вчинили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). За рішенням суду його помістили до СІЗО. Підозрюваному загрожує довічний термін у колонії.

Нагадаємо, 31 травня у Києві співробітники поліції затримали дев'ятьох мешканців столиці, які фіксували роботу українських розрахунків ППО та викладали це у соцмережі. Затриманих передали до СБУ.

Також 31 травня повідомлялося, що співробітники СБУ у Києві прийшли з обшуками до співачки Інни Воронової, яка раніше публікувала в Instagram роботу української ППО. За даними журналістів, їй вручили підозру.