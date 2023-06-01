Під Бахмутом загинув бойовий медик Євген "Аркай" Бешляга (фото)

Родичі загиблого повідомили, що Євген загинув 21 травня. В його автівку влучив ворожий снаряд.

Під час здійснення евакуаційної місії загинув лікар Євген "Аркай" Бешляга. В автомобіль влучив снаряд. Про це повідомили близькі загиблого на його сторінці в фейсбуці.

21 травня під час евакуаційної місії в автівку з "Аркаєм" влучив снаряд. Наразі триває експертиза, тому поки невідомо, коли відбудеться поховання та прощання з бойовим медиком.

"Жені не стало. Це величезна втрата, яку неможливо усвідомити та прийняти. Він був, по-справжньому, унікальним. Він був і назавжди залишиться втіленням доброти, безкорисливості, саможертовності, вмінням бути справжнім другом, чоловіком, батьком, сином та братом", — повідомляється у публікації.

Володимир Бешляга поруч з братом Євгеном

Відомо, що Євген Бешляга входив у склад медбатальону "Госпітальєри". Там повідомили, що з 2014 по 2015 роки Євген Бешляга рятував життя військових та цивільних. До війни "Аркай" був судинним хірургом кардіологом в Олександрівській лікарні в Києві.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо, що під Бахмутом загинув журналіст Євген Осієвський. Прощання з ним було 30 травня у Кропивницькому.

Також 29 травня ЗМІ писали, що на Донбасі загинув боєць ЗСУ з позивним "Ворон". Воїн зустрів останній бій у Нескучному на Донеччині.