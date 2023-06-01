"Виходять у тилові райони": основна частина "вагнерівців" залишила Бахмут, — Пригожин

За словами "кухаря Путіна", ще одна частина найманців тимчасово залишається у населеному пункті. Виведення зазначених бойовиків має бути здійснено до 5 червня.

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що сьогодні, 1 червня, значна частина його найманців вийшла з Бахмута. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Підрозділи ПВК "Вагнер" виходять у тилові райони. 1.06.2023", — пише "кухар Путіна".

У публікації Євген Пригожин зазначив, що повністю "вагнерівці" вийдуть із міста до 5 червня. Міноборони РФ на момент публікації матеріалу ніяк не відреагувало на відповідну заяву.

За останніми даними, російські військові значно знизили активність на Бахмутському напрямку фронту. За останню добу було зафіксовано лише чотири бойові зіткнення в цьому районі, розповів речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

За його повідомленнями, російські сили продовжують активно здійснювати ротаційні заходи, застосовуючи вогонь артилерії для прикриття своїх дій. За останню добу було зафіксовано 436 обстрілів із тяжкого озброєння. Збройні сили України (ЗСУ) відповіли, завдавши ударів у відповідь: в результаті 59 окупантів було знищено, а 103 отримали поранення.

м. Бахмут, Донецька обл.

Нагадаємо, що в районі Бахмута українські десантники за 15 хвилин вибили російських окупантів із двох позицій.

Напередодні, 31 травня, в Міноборони України повідомили, що під контролем Сил оборони залишаються частина околиць Бахмута і в'їзд до міста.