Прикордонна криза: війська Національної гвардії США попрямували до кордону з Мексикою

Губернатор Вірджинії Глен Янкін заявив, що влада штатів зобов'язана скоротити потік наркотиків, боротися з торгівлею людьми та вирішувати гуманітарну кризу.

Губернатори ще трьох штатів – Вірджинії, Західної Вірджинії та Південної Кароліни – 1 червня направили додаткові сили Національної гвардії США до кордонів із Мексикою. Таким чином вже вісім штатів зміцнили кордони зі своїм південним сусідом, що свідчить про прикордонну кризу, що триває, пишуть оглядачі Military Times.

"Прикордонна криза, що триває, з якою стикається наша нація, перетворила кожен штат на прикордонну. У той час як рішення керівництва на федеральному рівні виявляються недостатніми, штати відповідають на заклик забезпечити безпеку нашого південного кордону", — заявив губернатор Вірджинії Глен Янкін.

За його словами, місцева влада зобов'язана скоротити потік фентанілу (опіоїдний сильнодіючий наркотик), боротися з торгівлею людьми та вирішувати гуманітарну кризу.

Причина прикордонної кризи у США

На початку травня президент Джо Байден оголосив про плани направити на кордон з Мексикою 1500 військовослужбовців дійсної військової служби на додаток до 2500 військовослужбовців Національної гвардії, які вже перебувають там. Рішення було ухвалено на тлі збільшення потоку нелегалів з боку Мексики після зняття ковидних обмежень.

Мігранти в індіанській резервації Кокопа, 11 травня 2023

Частина мігрантів сподівалася, що скасування так званої 42 статті, яка посилювала правила в'їзду до США, дасть змогу отримати притулок на законних підставах, однак американська сторона не поспішала оформляти мігрантів.

У підсумку на мексиканському кордоні зібралися натовпи людей не тільки з Мексики, а й із Куби, Нікарагуа та Венесуели, які розбивали табори або намагалися нелегально перетнути кордон. Водночас зазначалося, що мексиканська сторона абсолютно спокійно пропускає охочих потрапити до США, не стримує їхній наплив і не має особливих претензій до них.

Тим часом, як повідомив голова Національної прикордонної ради США Брендон Джадд, ще до скасування 42 статті, американські силовики в період з 1 по 5 травня затримували по 8 тисяч нелегалів на день, і цей показник збільшувався з кожним днем. Тому влада штатів і зважилася посилити кордони бійцями Нацгвардії, які, втім, не матимуть повноважень правоохоронних органів, а займатимуться переслідуванням та затриманням нелегалів.

Нагадаємо, за інформацією New York Post, сотні мігрантів із Росії, Грузії, Китаю та інших країн переїжджають до США через американо-мексиканський кордон та подають прохання про притулок. Загалом 2022 року в США знайшли притулок 21 626 вихідців із РФ.