"Ювелірна робота": в "УкрОборонПромі" показали, як відновлюють пошкоджену техніку (фото)

БМП-2 до ремонту мав пробитий корпус, але завдяки українським інженерам, машину повністю відновили й повернули у стрій.

Українська оборонна промисловість (раніше ДК Укроборонпром) показали, як виглядає відновлена техніка після бойових дій. Про це 1 червня повідомили в пресслужбі підприємств.

На опублікованих фотографіях показали БМП-2, яка була пошкоджена під час бойових дій. Такою її приймають на ремонт. Видно, що корпус машини було пробито, також пошкодження отримала надгусенична полиця. Інформації про пошкодження в середині бойової машини піхоти не було.

БМП-2 після відновлення

Після ремонту БМП-2 виглядає новою.

"Не інакше як ювелірна робота наших співробітників, без перебільшення героїв оборони", — підписали фотографії в Українській оборонній промисловості.

БМП-2 — це радянська бойова машина піхоти, яка призначення для транспортування бійців на поле бою. На озброєння вони поступили ще у 1980 році. Бронювання корпусу складає від 5 до 19 мм. Лобова частина башти найбільше захищена — 23 мм. Лобова частина корпусу має витримувати 20-23 мм калібр з відстані 500 метрів. Бортова частина має витримати кулемет калібром 12,7 мм з відстані 400 метрів.

Нагадаємо, 12 травня "Укроборонпром" та німецький Rheinmetall створили спільне підприємство в Україні. Планується ремонт або навіть виробництво танків.

10 квітня ЗСУ отримали чергову партію 125-мм танкових снарядів від "Укроборонпрому".