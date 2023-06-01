Вже збиває ворожі ракети: бійці ЗСУ показали відновлений ЗРК Бук-М1 після атаки "Ланцетом"

Після атаки російського дрона-камікадзе у ЗРК була пошкоджена пускова установка. Проте комплекс вдалося відновити.

Українські військові відновили зенітно-ракетний комплекс Бук-М1, який раніше було атаковано російським дроном-камікадзе "Ланцет". Про це повідомляють аналітики DeepState.

Російські окупанти масово використовують баражуючі боєприпаси Zala Lancet. Вони здатні уражати цілі на відстані до 40 км. Унаслідок однієї з таких атак постраждав український ЗРК Бук-М1. Атака відбулася ще у 2022 році. Комплекс прикривав бійців ЗСУ на передовій.

Наслідки удару "Ланцета" Фото: deepstatemap.live

Конструкція пускової установки вигоріла та отримала значні ушкодження. Проте завдяки DeepState та українським військовим Бук-М1 вдалося відновити. Саме цей відновлений зразок знищив нещодавно ракету "Калібр", яка пролетіла через повітряний простір Молодови у лютому 2023 року.

Зазначається, що відновлення ЗРК відбулося доволі швидко, бо вдалося оперативно надати потрібні запчастини. Тому автори зазначили важливість зборів. Нині вони збирають 9 млн гривень, щоб придбати 50 коптерів DJI Mavic 3T з тепловізором.

Нагадаємо, 19 травня бійці ЗСУ показали наслідку удару російського "Ланцету" по ЗРК Stormer HMV. Російські пропагандисти стверджували, що вони знищили британську установку, проте її вдалося відновити.

16 травня ЗМІ писали, як українські військові знайшли способи протистояти російському "Ланцету".